شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم انتشار الأوبئة يكشف كيف نجحت مصر فى مكافحة فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الدولة المصرية تمكنت من النجاح فى مكافحة فيروس كورونا وانتشاره خلال الفترة الراهنة، بعد انخفاض معدلات الإصابات والوفيات بهذا الفيروس المستجد.

وقال أستاذ اقتصاديات الصحة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن حملات التوعية التي دشنتها الدولة المصرية لتوعية المواطنين بضرورة الوقاية من الفيروس ومنع زيادة انتشاره كان لها أثر كبير في تقليل معدلات الوفيات والإصابات بهذا الفيروس، والسيطرة على أعداد الإصابات التي يتم تسجيلها يوميا.

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ولفت أستاذ اقتصاديات الصحة إلى أن الدولة المصرية أجرت أيضا تجارب سريرية على عدد من اللقاحات الخاصة بمكافحة كورونا، وحققت هذه التجارب تقدما كبيرا بعد إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وصول لقاحين ضد كورونا إلى المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، وهذا يعد نجاحا كبيرا تحققه مصر في محاول مواجهة هذا الوباء.