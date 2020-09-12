احذروا هذه الأطعمة .. قد تكون السبب المباشر لصداع الرأس

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 11 دقيقة

يعتبر الصداع من أكثر الآلام شيوعا حول العالم، وقد لا يمر يوما لدى البعض دون الشعور بالصداع وعدم معرفة السبب المباشر لذلك، ويعيد البعض سبب ألم الرأس لضغوط الحياة والعمل وأحيانا بسبب قلة الماء في الجسم، لكن هل تتسبب الأطعمة بصداع في الرأس ؟

هناك أسباب متنوعة معروفة وأخرى مجهولة للصداع مثل النظام الغذائي.

فيما يلي أطعمة يمكن أن تُسبب صداعاً عند تناولها، وفق موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

المشروبات الغازية

تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الآلاف من شكاوى المستهلكين من أعراض عصبية مثل الصداع والدوار وفقدان الذاكرة.

ورغم أن المشروبات الغازية لا تسبب للجميع الصداع إلا أن التخلص منها ومن غيرها من الأطعمة المحلاة صناعياً يمكن أن يفيد صحتك أيضاً.

اللحوم المقددة

يلجأ مصنعو اللحوم المعالجة مثل النقانق إلى النترات للحفاظ على منتجاتهم حتى تبدو طازجة لفترة طويلة، ولكن هذه المركبات الكيميائية توسع الأوعية الدموية، ما قد يتسبب في الصداع.

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صلصة الصويا

تُعرف صلصلة الصويا بغناها بالبروتين النباتي المتحلل MSG، المعروف بإثارة الصداع، إلى جانب الصوديوم أيضاً، ما قد يؤدي إلى الجفاف الخفيف، وهو أحد الأسباب المحتملة للصداع.

أطعمة الـ MSG

البروتين النباتي المتحلل MSG، محسن نكهة شائع الاستخدام، وهو بروتين نباتي يكسر كيميائياً إلى أحماض أمينية، أحدها الغلوتاميك، الذييمكنه إطلاق الغلوتامات الحرة. عندما تنضم هذه الغلوتامات إلى الصوديوم الحر في جسمك، تشكل الغلوتامات أحادية الصوديوم MSG ، وهي مادة مضافة معروفة بالتسبب في ردود فعل سلبية مثل الصداع، والغثيان، لدى الحساسين.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء الكريمية مصدر مهم للتيرامين، وهو مركب طبيعي يجبر الأوعية الدموية على الانقباض ثم التمدد، ما يسبب صداعاً قوياً.

الموز والأجبان

رغم أن الموز فاكهة صحية، إلا أنه أيضاً مصدرٌ لمركب التيرامين، لذلك إذا لاحظت ألماً في الرأس بعد تناوله، فيجب الابتعاد عنها.

أما الجبن فيحتوي على التيرامين، الذي يُمكنه التسبب في آلام الرأس.