شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن تعرض الطلاب للاكتئاب بعد إغلاق المدارس بسبب وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن طلاب المدارس الابتدائية في الصين عانوا من أعراض اكتئاب أكثر وقاموا بمزيد من محاولات الانتحار بعد إغلاق المدارس بسبب وباء كورونا، فعندما ضرب فيروس كورونا الصين في يناير الماضي ، أجلت وزارة التعليم بداية فصل الربيع إلى أواخر أبريل وأدى هذا الإغلاق إلى ابتعاد الأطفال عن أصدقائهم وشبكة المجتمع الأوسع، ويبدو أن هذا كان له تأثير على صحتهم العقلية.





وبحسب موقع "CNN" قارنت الدراسة، التي نُشرت يوم الجمعة في JAMA Network Open، تقارير مشاكل الصحة العقلية في نوفمبر - قبل بدء الوباء - حتى منتصف مايو ، بعد أسبوعين من فصل الربيع الجديد عندما أعيد افتتاح المدارس.

وحصل باحثون من جامعة أنهوي الطبية على نتائج من استطلاعات أجريت على 1241 طالبًا كانوا في الصفوف من 4 إلى 8 وفي المستوى المتوسط.

وأبلغ ما يقرب من 25 ٪ من الطلاب عن أعراض الاكتئاب في مايو، في حين أن حوالي 19 ٪ فقط فعلوا ذلك في نوفمبر.

وتضاعفت محاولات الانتحار - بنسبة 6.4٪ في مايو مقارنة بـ 3٪ قاموا بمحاولات انتحار في نوفمبر لم تكن هناك زيادات مماثلة في تقارير الأطفال الذين أبلغوا عن شعورهم بالقلق المتزايد.

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وتتوافق هذه الدراسة مع دراسات أخرى وجدت أن العزلة الاجتماعية الاجبارية يمكن أن تسبب تحديات للصحة العقلية للأطفال.

وفي الوقت الذي تصارع فيه الولايات حول كيفية إعادة فتح المدارس بأمان في وقت سابق من هذا العام، قادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال دفعة من أجل الطلاب ليكونوا حاضرين جسديًا في الفصول الدراسية بدلاً من الاستمرار في التعلم عن بعد من أجل صحتهم النفسية.

قامت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتحديث توصيات العودة إلى المدرسة في يونيو لتقول إن الأدلة تظهر أن الفوائد الأكاديمية والعقلية والجسدية للتعلم الشخصي تفوق مخاطر فيروس كورونا.

وقالت على موقعها على الإنترنت: "تؤيد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشدة أن جميع اعتبارات السياسة للعام الدراسي القادم يجب أن تبدأ بهدف وجود الطلاب فعليًا في المدرسة".

وأضافت " إن أهمية التعلم الشخصي موثقة جيدًا، وهناك دليل بالفعل على الآثار السلبية على الأطفال بسبب إغلاق المدارس في ربيع عام 2020 غالبًا ما يؤدي قضاء الوقت الطويل بعيدًا عن المدرسة وما يرتبط به من انقطاع للخدمات الداعمة إلى حدوث مشكلات اجتماعية مثل: العزلة مما يجعل من الصعب على المدارس تحديد ومعالجة أوجه القصور التعليمية الهامة وكذلك الاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال والمراهقين وتعاطي المخدرات والاكتئاب والتفكير الانتحاري ".



