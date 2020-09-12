شركة أسترا زينيكا تعلن استنئاف تجارب لقاحها ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:17 مساءً - منذ 33 دقيقة

بعد أن كشفت شركة أسترا زينيكا عن وقفها لتجاررب لقاحها ضد كورونا بسبب مرض أحد المتطوعين ، أعلنت أسترا زينيكا، اليوم السبت،عن استئناف التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ويعد وهو لقاح أسترا زينيكا أبرز العلاجات الأكثر تطورا التي تخضع للتطوير حاليا، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.

وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي الذي طوره باحثون من جامعة اكسفورد بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.

وقالت الشركة: “أدت عملية مراجعة في السادس من سبتمبر/ أيلول إلى وقف طوعي للتجارب بأنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة

والجهات التنظيمية الدولية بمراجعة بيانات السلامة”.

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وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.

وذكرت تقارير أن المريض المذكور عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.

وأفادت الشركة التي يقع مقرها بمدينة كمبردج البريطانية أنها لن تفصح عن أي معلومات طبية أخرى.

وتسعى الحكومات في أنحاء العالم جاهدة لتوفير لقاح يساعد في إنهاء فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من

900 ألف شخص وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمة لقاح أسترا زينيكا بأنه الأفضل بين عدة علاجات قيد التطوير.