شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب الزنجبيل مع النعناع لصحتك والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020

يعد الزنجبيل من النباتات المغطاة البذور من فصيلة الزنجبيليات، فهو من النباتات التي تستعمل جذورها التي تحت التربة لما لها من زيوت طيارة ورائحة نفاذة ويستعمل كبهارات أو كمشروب ولا يمكن أن يستخدم إلا بعد جفاف أوراقه ثم يطحن، وفقا للموسوعة العربية.



وللزنجبيل فوائد عديدة للجسم، ومن أهم هذه الفوائد:

يحمي الجسم من الجلطات وينشط الدورة الدموية، مما يساعد على تدفق الجسم بشكل أفضل إلى جميع أنحاء الجسم.

ويساعد في القضاء على التهابات القولون، لما يحتوي عليه من خصائص مضادة للالتهابات.

كما أنه يساهم بشكل كبير في حرق الدهون الزائدة في الجسم، والتخلص من الوزن الزائد.

* كما يعمل على تقوية الأعصاب والجهاز المناعي، وبالتالي الحماية من الفيروسات والبكتيريا، والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

* ويساعد في منع أنواع مختلفة من حالات الغثيان مثل دوار البحر وغثيان الصباح.

* كما أنه يقلل من مستويات السكر في الدم ويعالج عسر الهضم المزمن بالإضافة إلى المساعدة في مكافحة الالتهابات.

أما النعناع فهو من النباتات ذات الرائحة المميزة والذي يعطي الطعام مذاقا ورائحة محببين ويحتوي كل 100 جرام نعناع على 70 سعر حراري فقط والكثير م المعادن والمواد المفيدة للجسم ومن أبرز فوائده:

* يعالج اضطرابات المرارة والمعدة

* يطرد الغازات ويهدئ الأعصاب، ويقلل من آلام المعدة.

* يعمل على تحسين عملية التنفس، ويعزز من صحة الجهاز التنفسي.

* يعتبر من المشروبات المدرة للبول.

* ويقلل من الحساسية الموسمية

* يساهم في ترطيب الجلد ومنحه الحيوية والنضارة.

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* يعالج قرحة المعدة

* كما يستخدم في علاج التهابات المفاصل،

*فوائد مشروب الزنجبيل والنعناع للتنحيف

يستخدم مشروب النعناع والزنجبيل في حرق الدهون حيث له القدرة على إنقاص 7 كيلوجرام في حوالي أسبوع وإليكم الوصفة وطريقة التحضير:

المكونات:

* بعض ورقات النعناع الطازج

* ملعقة من الزنجبيل الطازج

* ماء مغلي

*طريقة التحضير*

* يتم إضافة النعناع للزنجبيل ثم إضافة الماء المغلي.

* ينقع الخليط ساعتين في الماء ويغطى حتى لا تتطاير الزيوت الطيارة منه.

* يتم تحليته بعسل النحل حسب الرغبة.

* يمكن تناول هذا المشروب 3 مرات يوميا، للحصول على أفضل النتائج.

ويمكن تناول الزنجبيل والنعناع كل على حدة لتقليل آلام وآثار الدورة الشهرية حيث يحسن الزنجبيل وحده من الحالة العامة للجسم ويقلل النعناع وحده من آلام أسفل البطن والتقلصات ولكن عند تناول المشروب المكون من النعناع والزنجبيل في أوقات الدورة الشهرية فإنه يعجل من نزول الطمث ويقلل آلام الرأس والبطن ويوقف النزيف أو يخفف حدته ويهدئ الأعصاب ويعطي الجسم الشعور بالاسترخاء ويحسن الحالة النفسية مما يساعد على القضاء على التوتر والاكتئاب والقلق ويخفف من آلام المفاصل.

يعمل مشروب الزنجبيل والنعناع على تعزيز عمل الجهاز المناعي، كما أنه يساهم

في التخفيف من آلام الحلق.

بالإضافة إلى أن هذا المشروب له خصائص مطهرة، فهو يعمل على حماية الحلق من الميكروبات والجراثيم والفيروسات التي تسبب التهابات الحلق.

ويمكن تناول هذا المشروب من مرة إلى مرتين يوميًا للتخفيف من التهابات الحلق.