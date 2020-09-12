لقاح كورونا.. هل يمنع "أمل العالم" الإصابة نهائيا؟

مع تزايد معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بدأ الحديث في أروقة السياسة الأوروبية عن إغلاق جديد لتفادي موجة ثانية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، لكن أهم طبيب متخصص في أمراض الرئة في ألمانيا له رأي آخر، ويحبذ تخفيف الإجراءات التقييدية.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، قال البروفيسور تورستن باور، 50 عاما، إن "عقد الآمال على الحصول على لقاح فعال واعتباره الحل القاطع أمر خاطئ".

وأوضح باور الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز التنفسي: "من الممكن تقليل شدة المرض عن طريق اللقاح أو خفض معدل الوفيات في المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

وأضاف: "لكن أعتقد أنه من غير الواقعي أن يمنع اللقاح الإصابة نهائيا بهذا الفيروس"، متابعا: "لذلك، نحن بحاجة إلى استراتيجية مستدامة للتعاطي مع هذا الفيروس".

وقال: "خلال الأشهر الماضية، كان من الصواب منع انهيار النظام الصحي بإجراءات إغلاق صارمة"، مضيفا: "أردنا بكل تأكيد تجنب السيناريو الإيطالي وفعلنا ذلك".

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ومضى قائلا: "لقد ضغطنا على المكابح بشدة لدرجة أن عددًا قليلًا من الأشخاص يصابون حاليًا بفيروس كورونا"، موضحا: "مع وجود ما بين 1000 و1500 إصابة جديدة يوميًا، لن يكون التحصين الطبيعي (مناعة القطيع) ممكنا، ومن ثم سيتعين على السكان العيش مع هذه التدابير الاحترازية لعقود".





وقال الطبيب الألماني: "لذلك، يمكن لألمانيا أن تخفف الضغط على المكابح قليلاً"، مضيفا: "لدينا واحد من أفضل الأنظمة الصحية في العالم، ويمكن استبعاد أي احتمال لانهيار النظام الصحي من خلال تخفيف منضبط في الإجراءات الاحترازية".

وأوضح: "للقيام بذلك لا بد أن يتوقف المسؤولون عن اتخاذ القرارات بناء على عدد الإصابات اليومية، لأن المؤشر الأكثر منطقية في هذه الفترة هو معدل إشغال المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة من قبل مرضى كورونا".

وأضاف: "إذا وصل معدل الإشغال لمرحلة الخطر وبات من المحتمل انهيار النظام الصحي عندها يمكن التدخل واتخاذ تدابير الإغلاق".

وتابع: "لكن في الوقت الراهن، مع معدل إصابات يتراوح بين 1000 و1500 يوميا في ألمانيا، لا يوجد سوى 233 مريضا في وحدات العناية المركزة، ومن ثم يمكن تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بأعداد أكبر من الإصابات".