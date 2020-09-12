شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: مرتادو المطاعم والمقاهي أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن أحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البالغين الذين تناولوا الطعام في المطاعم وارتادوا المقاهي والحانات كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمعدل مرتين مقارنة مع من تجنبوها.

وقالت الدراسة إن من كانت نتائج اختباراتهم إيجابية أبلغوا الأطباء عن ارتيادهم للمطاعم والحانات خلال الأربعة عشر يوما التي سبقت إجراء الاختبار.

وتضمنت الدراسة بيانات عن 314 بالغًا أجريت عليهم فحوصات كوفيد-19 بعد ظهور أعراض المرض، وسجل الباحثون 154 حالة إيجابية و160 سلبية.

ألقى الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومؤسسات أخرى- نظرة فاحصة على كيفية استجابة هؤلاء المرضى للأسئلة حول ارتداء الأقنعة والأنشطة المختلفة في المجتمع، بما في ذلك ما إذا كانوا قد تناولوا العشاء مؤخرًا في مطعم أو حانة أو ذهبوا إلى نواد رياضية.

وأظهرت البيانات أن 42% من البالغين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أفادوا بأنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص واحد على الأقل معروف بأنه مصاب بـ Covid-19، مقارنة بـ 14% ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس، ومعظم المخالطين عن قرب ونسبتهم 51%، كانوا من أفراد أسرة واحدة.

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