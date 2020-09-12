شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي تجتاح فيه حرائق الغابات القاتلة الولايات الأمريكية الغربية يحذر الأطباء من أن جودة الهواء السيئة قد تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقال الدكتور براد سبيلبيرج ، كبير المسؤولين الطبيين في مركز مقاطعة لوس أنجلوس-يو إس سي الطبي: "أظهرت دراسات متعددة وجود علاقة بين المستويات الأعلى من التلوث في الهواء وزيادة انتشار وشدة حالات Covid-19"، واستشهد بالعديد من الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة والصين وإيطاليا ، قائلاً إن بعضها أظهر أيضًا أن تعرض أنسجة الرئة للتلوث قد يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى الفيروسية.

وقالت الدكتورة ريخا مورثي ، أخصائية الأمراض المعدية ونائبة رئيس الشؤون الطبية في مستشفى سيدارز سيناي في لوس أنجلوس ، إن الدخان الناتج عن حرائق الغابات يمكن أن يهيج الرئتين ويسبب التهابًا يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة. هذا الالتهاب يمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الرئة.

وقال مورثي: "عندما تلتهب أو تتضرر بطانة الرئة أو الشعب الهوائية ، فإنها تزيد من احتمالية تماسك الجزيئات الفيروسية المستنشقة في الرئتين وتسبب العدوى".

وقالت الدكتورة لينا وين ، المحللة الطبية في CNN وطبيبة الطوارئ ، إنه لمنع الانتشار المحتمل لفيروس كورونا ، يجب على أولئك الذين بقوا في الداخل بسبب سوء نوعية الهواء الابتعاد عن أي شخص ليس في منزلهم المباشر.

وتم تسجيل أكثر من 6.4 مليون إصابة في الولايات المتحدة وتوفي 193016 شخصًا ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وقال خبير صحي إن حوالي 150 ألفًا من هؤلاء كان من الممكن إنقاذهم إذا ارتدى المزيد من الأمريكيين الأقنعة في وقت سابق من جائحة الفيروس التاجي.

وقال المحلل الطبي في شبكة سي إن الدكتور جوناثان راينر، وهو طبيب قلب وأستاذ الطب بجامعة جورج واشنطن: "إذا قال الرئيس منذ اليوم الأول أن الجميع يرتدون قناعًا ، فسيكون لدينا حوالي 45000 حالة وفاة في هذا البلد".

وقال لمراسلة CNN إيرين بورنيت: "لم يكونوا الأفضل. لم يكونوا الأسوأ. لقد كانوا على ما يرام في استجابتهم للوباء وتسببوا في وفاة حوالي 10000 شخص".

وقال راينر: "إذا كنت تريد التفكير في سبب استمرار وجود 40 ألف حالة يوميًا و 1000 حالة وفاة يوميًا في هذا البلد ، فذلك لأننا ما زلنا نتحدث عن الأقنعة". "إنه أساسي للغاية"

تنبؤات بشتاء كارثي مع ارتفاع كبير في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

Advertisements

يقول معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن في أحدث توقعاته إن هناك سيناريو محتمل بوفاة 415090 بسبب Covid-19 بحلول يناير، والسيناريو الأسوأ هو 611000 حالة وفاة بحلول 1 يناير.

على الرغم من التوقع السيئ ، يقول الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قامت "بعمل جيد" في مكافحة الفيروس.

وقال ترامب: "أعتقد حقًا أننا اقتربنا من الزاوية وأن اللقاحات موجودة هناك ، لكننا لا نناقش اللقاحات ولا نناقش العلاجات ، نحن نقترب من الزاوية".

وفي حديثه مع أندريا ميتشل من MSNBC يوم الجمعة ، قال الدكتور أنتوني فوسي إنه لا يتفق مع تصريحات الرئيس.

وقال فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "نحن نستقر عند حوالي 40 ألف حالة في اليوم ، ونحو 1000 حالة وفاة".

وقال إن إيجابية الاختبار تتزايد في بعض مناطق البلاد ويقضي الناس وقتًا أطول في الداخل بسبب الطقس البارد.

وقال "هذا ليس جيدا لفيروس ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي".

وحذر فوسى من أن البلاد بحاجة إلى خفض المستويات "بحيث عندما تدخل في وضع أكثر خطورة ، مثل الخريف والشتاء ، لن يكون لديك موقف تكون فيه حقًا في وضع غير مؤات منذ البداية ".

وقال فوسي إن الولايات المتحدة قد لا تعود إلى الحياة قبل الإصابة بفيروس كورونا حتى نهاية العام المقبل. لكنه متفائل بحذر بأن اللقاح قد يكون متاحًا بحلول نهاية العام.