شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى درجة البرودة اللازمة لتخزين لقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على لقاح مثالى لفيروس كورونا يحتاج الى الكثير ، حيث يحتاج إلى نظام توزيع مبرد بسيط ويجب أن يكون المصنعون قادرين على زيادة الإنتاج بسرعة، ولدى منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة أطباء بلا حدود (MFS / أطباء بلا حدود) بالفعل برامج تطعيم فعالة في جميع أنحاء العالم مع ما يسمى بمرافق "سلسلة التبريد" - شاحنات مبردة وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على اللقاحات في درجة الحرارة المناسبة لأنها السفر من المصنع إلى الميدان.

ووفقا لتقرير نشرته بى بى سى ، فإن الوصول الى لقاح جديد يمكن أن يسبب مشاكل لوجستية ضخمة لأولئك الذين يواجهون بالفعل بيئة صعبة.



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وعادة ما يجب حفظ اللقاحات في الثلاجة - عادة بين 2 و 8 درجة مئوية، هذا ليس تحديًا كبيرًا في معظم البلدان المتقدمة ، ولكن يمكن أن يكون "مهمة هائلة" حيث تكون البنية التحتية ضعيفة وإمدادات الكهرباء والتبريد غير مستقر.

وقالت باربارا سايتا ، المستشارة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود ، لبي بي سي إن "الحفاظ على اللقاحات في سلسلة التبريد هو بالفعل أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلدان ، وسوف يتفاقم هذا مع إدخال لقاح جديد".

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لكن يبدو أن بعض اللقاحات المرشحة ستحتاج إلى سلسلة فائقة البرودة - بتخزينها في درجة حرارة -60 درجة مئوية أو أكثر برودة قبل تخفيفها وتوزيعها.

وقالت باربرا سايتا: "للحفاظ على لقاح الإيبولا عند -60 درجة مئوية أو أكثر برودة ، كان علينا استخدام معدات خاصة لسلسلة التبريد لتخزينها ونقلها ، بالإضافة إلى أنه كان علينا تدريب الموظفين على استخدام كل هذه المعدات الجديدة".

يقول الدكتور سيماو من منظمة الصحة العالمية: "اللقاحات ليست الحل الوحيد..تحتاج إلى التشخيص. أنت بحاجة إلى طريقة لتقليل معدل الوفيات ، لذلك تحتاج إلى علاجات ، وتحتاج إلى لقاح.. بالإضافة إلى ذلك ، فأنت بحاجة إلى كل شيء آخر - التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وما إلى ذلك."