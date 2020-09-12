شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هل يوجد اختبار لفرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط الحركة ونقص الانتباه من الأمراض الشائعة عند الأطفال وهو مرض مزمن يصيب ملايين الأطفال حول العالم ولا يوجد اختبار واحد لتشخيصه، وبدلاً من ذلك يعتمد الأطباء على عدة أشياء لتشخيص المرض منها اختبارات نفسية واختبارات لاستبعاد الأمراض الأخرى، وفقاً لموقع "webmd".

ويعتمد الأطباء لتشخيص المرض على:

- مقابلات مع الوالدين أو الأقارب أو المعلمين .

- يراقب الطفل.

- استبيانات أو مقاييس التصنيف التي تقيس أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

الاختبارات النفسية لتشخيص فرط الحركة ونقص الانتباه

يحتاج الطبيب إلى معرفة مدى تأثير أعراض الشخص على مزاجه وسلوكه وإنتاجيته وعاداته في الحياة اليومية ويحتاج إلى استبعاد الأمراض الأخرى.

مع الأطفال ، سيتحدث الطبيب مع الوالدين عن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التي رأوها وسيرغب الطبيب في معرفة العمر الذي بدأت فيه والسلوكيات وأين ومتى تظهر الأعراض على الطفل.

لاستبعاد الأمراض الأخرى، قد يطلب الطبيب إجراء اختبارات ، بما في ذلك:

- السمع والبصر

- فحص الدم لمستويات الرصاص

- فحص الدم لأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية

- اختبار لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ

- فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من وجود تشوهات في الدماغ

ما يبحث عنه الأطباء لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يستخدم الأطباء غالبًا الإرشادات التي وضعتها جمعية الطب النفسي الأمريكية وحددت الجمعية 3 أنواع من الاضطراب:

1. نوع نقص الانتباه: يجب أن يعاني الشخص على الأقل من 6 من بين هذه الأعراض التسعة ، وأعراض قليلة من النوع المفرط - الاندفاعي:

- لا يلتفت للتفاصيل أو يرتكب أخطاء مهملة

- لا ينهي المهمة

- لا يستمع

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- لا يتبع التعليمات ولا ينهي الواجبات المدرسية أو الأعمال المنزلية

- مشكلة في تنظيم المهام أو الأنشطة

- يتجنب أو يكره فعل الأشياء التي تتطلب مجهودًا أو تركيزًا

- يفقد الأشياء

- يصرف انتباهه بسهولة

- النسيان

2. النوع المفرط – الاندفاعي

يجب أن يكون لدى الشخص 6 على الأقل من هذه الأعراض التسعة، وأعراض قليلة من النوع الغافل:

يتململ أو يرتبك كثيرًاينهض من مقعده كثيرايركض أو يتسلق في أوقات غير مناسبةلديه مشكلة في اللعب بهدوءدائم الحركة كما لو كان "يقود محرك سيارة"يتحدث بشكل مفرطيتسرع في الإجابة قبل اكتمال السؤالمشكلة في انتظار دورهيقاطع الآخرين

3. النوع المشترك

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا يعاني الأشخاص المصابون به من أعراض كل من عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.

قد يستخدم الأطباء أيضًا مقاييس التصنيف لمساعدتهم على تقييم وتتبع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بعض الأمثلة

- مقياس تقييم فاندربيلت تستعرض أداة التقييم المكونة من 55 سؤالاً أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كما أنه يبحث عن حالات أخرى مثل اضطراب السلوك واضطراب التحدي المعارض والقلق والاكتئاب.

- ملف انتباه الطفل (CAP). يتم ملء هذا المقياس بشكل عام من قبل المعلمين ويتتبع أعراض ADHD الشائعة.

- نظام تقييم السلوك للأطفال (BASC) يبحث هذا الاختبار عن أشياء مثل فرط النشاط والعدوانية ومشاكل السلوك. كما أنه يبحث عن مشاكل القلق والاكتئاب والانتباه والتعلم ونقص بعض المهارات الأساسية.

- قائمة مراجعة سلوك الطفل (CBCL). من بين أمور أخرى ، ينظر هذا المقياس في الشكاوى الجسدية والسلوك العدواني أو المنحرف والانسحاب.

اختبارات موجة الدماغ

نظام المساعدة على التقييم المعتمد على تخطيط أمواج الدماغ (NEBA) هو فحص يقيس موجات الدماغ تميل نسبة موجات دماغية معينة إلى أن تكون أعلى عند الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تمت الموافقة على الفحص للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا ، ولكن من المفترض استخدامه كجزء من فحص طبي ونفسي كامل.

تساعد الاختبارات الأخرى في تشخيص الحالات الطبية الأخرى التي تحاكي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. لكنهم لا يشخصون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

إذا قام الطبيب بتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فمن المهم اتباع العلاج. قد يوصي الطبيب بالأدوية والعلاج السلوكي يمكن أن تخفف هذه العلاجات من الأعراض وتجعل إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أسهل.