شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسعى لفرض ضرائب على «واتساب» وتطبيقات الرسائل السريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في العاصمة الإسبانية مدريد، نُشرت أمس الجمعة مسودة قانون يسعى لفرض ضرائب على تطبيقات الاتصالات الإلكترونية والرسائل السريعة، التي يأتي في مقدمتها تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك الأمريكية، وُتحدد الضريبة المُقترحة في مشروع القانون وفقًا لإيرادات التطبيقات، وذلك حسب توضيحات مسؤول حكومي إسباني لوكالة رويترز.

وفقًا لمشروع القانون الجديد، تُطبق الضرائب على تطبيقات التواصل والمحادثات والرسائل السريعة شأنها شأن شركات الاتصالات العادية، وبذلك تخضع الشركات التي تحقق إيرادات تفوق مليون يورو للعام الواحد لضريبة لن يًسمح بأن تتجاوز يورو واحد عن كل ألف يورو من إجمالي الإيرادات.

وعلى مدار شهر من الزمن، وفقًا لتصريحات لوزير الدولة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية الإسباني، روبرتو سانشيز، يُسمح للمواطنين بالتقدم بالمٌترحات وإبداء المُلاحظات على القانون في فترة للتشاور.ويذكر إن إسبانيا من بين الدول الأوروبية المؤيدة لفرض أنظمة ضريبية أكثر صرامة على شركات الإنترنت الكُبرى.