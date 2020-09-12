شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بكتيريا خارقة ستقتل ملايين البشر وأخطر من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحذيرات العلماء من نوع من البكتيريا القاتلة والتى وصفوها بأنها أسوأ بكثير من كورونا وستقضى على 10 ملايين شخص سنويًا وتودى بحياة 350 مليون شخص بحلول عام 2050، ونتعرف بالتفصيل على هذه النوع من البكتيريا وكيف ينتقل للإنسان وفقاً لموقع جريدة "dailystar" البريطانية.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 350 مليون إنسان سيقتلون بأمراض مقاومة المضادات الحيوية بحلول عام 2050 ومقاومة المضادات الحيوية تعنى أن البكتيريا تطور مناعة ضد المضادات الحيوية، وبالتالى يصبح استخدام المضادات الحيوية بلا فائدة، بل إن بعض البكتيريا لم يعد أي نوع من المضادات الحيوية يؤثر فيها مطلقاً.

وأكد العلماء أن الحلاقة والولادة والخدوش الصغيرة أو العمليات الروتينية مثل استبدال مفصل الورك سوف تصبح مهددة للحياة، حيث يتم إرجاع الدواء "إلى العصور القديمة" ولن يتمكن البشر من محاربة أي عدوى.

وهذا ناتج عن الإفراط فى الاعتماد على المضادات الحيوية التى هى على وشك التوقف عن العمل لأن البكتيريا أصبحت مقاومة لها.

ووصف العلماء الأزمة بأنها "أكبر تهديد على صحة الإنسان، لا يستبعد أى شىء، كما أن استخدام المضادات الحيوية أثناء أزمة فيروس كورونا يسرّع المشكلة ويزيد استخدام البعض للمضادات الحيوية بدون فهم أو معرفة.

وقال الدكتور بول دي بارو، مدير أبحاث الأمن الحيوي في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: "إذا كنت تعتقد أن Covid كان سيئًا، فأنت لا تعرف أن مقاومة المضادات الحيوية أسوأ بكثير".

وأضاف: "لا أعتقد أننى أبالغ فى القول إنه أكبر تهديد لصحة الإنسان وكورونا ليس قريبًا من التأثير المحتمل لمقاومة مضادات الميكروبات.

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وأوضح "سنعود إلى عصور الظلام وأشياء بسيطة مثل الخدوش والولادة، وعلاج السرطان، والعمليات الجراحية الكبرى، ومرض السكر يمكن أن تقتلك".

وأضاف "سينتهى بك الأمر بضغط هائل على النظام الصحى فكر فى وحدات العناية المركزة، والإقامة فى المستشفى، والوصول إلى العلاج الطبى خارج نظام المستشفى، واستخدام المضادات الحيوية فى التمريض، فى علاج الالتهاب الرئوى، كل هذه تلعب دورًا".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مقاومة المضادات الحيوية ستسبب 350 مليون حالة وفاة بحلول عام 2050.

وحاليا تتسبب مقاومة المضادات الحيوية فى 700 ألف حالة وفاة على الأقل على مستوى العالم سنويًا، لكن الخبراء يعتقدون أن هذا أقل من الواقع ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا.

ويعتمد البشر بشكل كبير بالفعل على المضادات الحيوية والأطباء العامين وطاقم المستشفى يخضعون لإرشادات صارمة لتجنب وصف الأدوية غير الضرورية.

وقالت البروفيسور دام سالي ديفيز ، كبير المسئولين الطبيين السابقين في إنجلترا: "بدون مضادات حيوية فعالة، هل ستختار الجراحة الروتينية، مثل استبدال مفصل الورك، إذا كان خطر الوفاة بسبب العدوى مرتفعًا بشكل غير معقول؟"

وأضاف "هل ستختار علاج السرطان في عالم خالٍ من المضادات الحيوية أم سترفض العلاج؟".

وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما يقرب من 900 ألف شخص حول العالم ، وفقًا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية - لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

حذر عالم بريطاني كبير من أن الاستخدام المكثف لجل اليد الذي يحتوي على الكحول يمكن أن يؤدي إلى تكيف البكتيريا المقاومة للبقاء على قيد الحياة.

وحذر الدكتور أندرو كيمب، الأكاديمي بجامعة لينكولن ، وهو رئيس المجلس الاستشاري العلمي في المعهد البريطاني لعلوم التنظيف، من أن البكتيريا يمكن أن تتكيف للبقاء على قيد الحياة مع المواد الهلامية القائمة على الكحول إذا أفرطنا في استخدامها.