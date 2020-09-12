بالفيديو: في مواجهة كورونا… الأقنعة الطبية “تضرب” المناعة واللقاح “جرعة” الموت

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 2:08 مساءً

اضاء برنامج طبي اجنبي على المخاطر المحدقة على الناس في ظل مواجهتهم فيروس كوفيد 19، حيث سألت المذيعة الطبيب ماذا سيحدث بعد الاقنعة الطبية والحجر الصحي وبعد الحديث عن ان 2 مليون شخصاً سيموتون لكنهم لم يموتوا، هل يمكنك ان تخبرنا برؤيتك لما سيحدث تالياً؟

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الطبيب شرح “هم يتحدثون عن الموجة الثانية، نعم ستكون هناك موجة ثانية لكنها ليس بسبب كوفيد 19، هناك 3 عناصر سيحاولون استخدامها، والسبب في معرفتهم بحصول موجة ثانية هو انهم يخططون لها” واضاف “العنصر الاول هو عند ارتداء الشخص لقناع الوجه فهو يتنفس ثاني اكسيد الكربون الذي يزفره مرة اخرى، وبالتالي سيعاني من نقص الاكسجين ما يرهق جسمه لانه يحاول امتصاص الاكسجين من الخارج، وهذا مقلق فارتداء القناع امر مروع ومرهق عاطفيا ولازلنا نتحدث عن الارهاق الفسيولوجي لمحاولة التنفس بالقناع هذا هو الشيء الاول، وهذا يتسبب في دخول الجسم الى حالة ادرينالية، حالة ارهاق واستجابة الكر او الفر، ما يؤدي الى ارتفاع حاد في مستويات الكورتيزول وبالتالي تثبيط الجهاز المناعي وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية ما يعني ان الجسم اصبح عرضة لاي مسببات الامراض سواء كانت بكتيريا او فيروسات او فطريات، بالاضافة الى هذا انت تتنفس مكونات القناع، تذكروا ان ضحايا كوفيد 19 كانوا يعانون من اختناق الارتفاعات الشاهقة هناك نقص للاكسجين ناتج عن تسمم الانسجة يحدث نتيجة تسمم الرئتين حسب وصف المقالات الطبية، وعندما تتنفس من هذا القناع المصنوع من مواد بلاستيكية مثل البروبيلين، تقوم الرطوبة بتفكيك المكونات وانت تتنشق هذه المواد السامة ما يؤدي لجعل نظامك المناعي اكثر عرضة وهذا من الجزء الاولي للقناع فحسب. الان ستخرج من منزلك خائفا لانك لا تعرف ما اذا كنت ستصاب بالعدوى وانت مضطرب ماديا وعاطفيا، كانوا يمنعوننا من زيارة دوائرنا الاجتماعية والان من عائلاتنا وعندما تخرج ستصبح عرضة بالفعل للاصابة باي مرض”.

اضف الى ذلك كما قال الطبيب “تكنولوجيا 5G التي ينشرونها الان لا علاقة لها بكوفيد لكن لها تاثير هائل على نظامنا المناعي، نحن نتحدث عن التكنولوجيا القادمة، ترددات هواتفنا تتراوح بين 500 الى 1500 هرتز اما التكنولوجيا الجديدة عند انتشارها بالكامل ستتراوح بين 30 غيغاهرتز و300 غيغاهرتز، لاعطيكم مثالا، 1 غيغا هرتز تساوي 1 مليار هرتز، لذلك هم يتحدثون عن 30 مليار الى 300 مليار هرتز، وحجم الدراسات التي اجريت عن الموضوع تزيد عن 2000 دراسة خضعت للفحص، تظهر ان 1,8 غيغا هرتز فقط، وتذكروا انهم سينشرونها بين 30 الى 300 غيغا هرتز، عند 1,8 غيغا هرتز، سرطان القلب وهو نوع نادر جدا، سرطان الدماغ وسرطان الغدة الكظرية، وغيرها من التاثيرات العصبية تزيد بصورة هائلة، والمشكلة ليست في الهواتف بل الابراج نفسها”.

اما الجزء الثالث يأتي دور الموجة الثانية، سيتزاحم الناس كما قال الطبيب “للحصول على اللقاح ايا كان نوعه، لكن عندما يتلقى الناس اللقاح، هذا هو الخطر الحقيقي، اذ سيتلقون اللقاح وسيموتون، سيمرضون، اذا لدينا مشاكل التعرض، والـ5G التي تجعل المناعة اكثر عرضة، ثم لديك اللقاح، مما سيتسبب في موت الكثير من الناس، وسيتعبرون ان حديثهم لنا الان عن الموجة الثانية كان تحذيرا، والان عليهم جعل اللقاح اجباريا وهذا ما يجب ان نمنعه حتى يتسلح الناس بالمعرفة ويعرفوا خطط هؤلاء حتى تكون مصدرا للسخرية وقت تنفيذها، هذا نفس الشيء الذي حاولوا فعله مع انفلونزا الخنازير قبل 10 سنوات، قال الرئيس اوباما ان 20 بالمئة من السكان اي 60 مليون اميركي سيموتون، اتعرفون لماذا لم يموتوا؟! لان الناس رفضوا تلقي لقاح انفلونزا الخنازير، واذا تلقى الناس هذا اللقاح ستحصل وفيات جماعية”.