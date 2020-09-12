أعراض جلدية تنذر باقتراب حدوث النوبة القلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن علماء أمريكيين من تحديد أعراض جديدة تنذر ببالإصابة بالنوبة القلبية بخلاف الأعراض المعروفة مثل ضيق التنفس وألم في الصدر .

ووفقا لمركز فلوريدا للأمراض الجلدية وسرطان الجلد، فإن النتوءات التي تسمى عقد أوسلر يمكن أن تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وهذه العقد ذات لون أحمر أو أرجواني مؤلمة تظهر على أصابع اليدين والقدمين، بحسب ما نقلته “إكسربس”.

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وقال المركز، “أتعلم أن طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك يمكن أن يكون أول من يتعرف على العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب”.

وأضاف، “هذه علامات نادرة ولكنها تدل بشكل مؤكد على الإصابة بالتهاب الشغاف العدوائي… كم يمكن أن تستمر عدوى عقدة أوسلر لساعات أو حتى أيام”.

ومع ذلك، فإن عقدة أوسلر لا تشير إلى نوبة قلبية فقط. يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن تفاعل تحسسي أو مناعي.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى للنوبة القلبية ألمًا شديدًا في الصدر أو ألمًا في الذراع أو شعورًا مفاجئًا بالدوار.