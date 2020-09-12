تمرين التصفيق المجرب لتنحيف الزنود في ايام 

يعتبر تمرين التصفيق لتنحيف الزنود من الطرق التي تساعد على الحصول على ذراعين رشيقين ومشدودين من دون اتباع رجيم قاس. ويساعد هذا التمرين على شد هذه المنطقة وعلى شدّ ترهلات الجلد. ورغم انه يمكن الاعتماد من اجل ذلك على الكثير من التمارين الرياضية الا ان تمرين التصفيق لتنحيف الزنود يعد من اكثرها فعالية وسهولة.

أسباب ترهل الزنود



تظهر الحاجة الى ممارسة تمرين التصفيق لتنحيف الزنود في حال حدوث الترهلات. ويحدث هذا عادة لأسباب مختلفة هذه ابرزها.

- الخسارة السريعة للوزن لأسباب مرضية او بعد اتباع حمية غذائية قاسية. فهذا يؤدي الى اذابة الدهون التي تتراكم تحت الجلد والى حدوث فراغ يسبب ترهله.

- الخضوع لعملية شفط دهون.

- النقص في مستوى الالياف في الجسم بسبب عدم تناول الاطعمة التي تحتوي عليها.

- فقدان الجلد لمرونته بفعل التقدم في السن.

- الجلوس لمدة طويلة وخصوصاً في حالة الأشخاص الذين يمارسون العمل المكتبي مع عدم القيام بالتمارين الرياضية.



طريقة تمرين التصفيق

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من اجل تنحيف الذراعين من المفيد القيام بالعديد من التمارين ومنها تمرين التصفيق.

1 يتم الوقوف بشكل مستقيم.

2 يمد الذراعان الى الامام.

3 يتم التصفيق بواسطة اليدين مع شد الذارعين. فهذا يساعد على الحد من ترهل جلدهما كما على تقوية عضلاتهما وعضلات الكتفين.

من المهم تكرار ممارسة هذا التمرين قدر الإمكان والأفضل ألا يقل عدد الحركات عن 50 يومياً.

تمارين أخرى لتنحيف الزنود



الى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة تمرين الزنود من المفيد ايضاً ممارسة تمارين اخرى سهلة جداً، علماً انه يمكن فعل هذا في المنزل.

1 تمرين الضغط



- يتم الاستلقاء على البطن.

- يرفع كامل الجسم مع الاستناد على راحتي اليدين واطراف اصابع القدمين أو الركبتين.

- تتم استعادة الوضعية الاساسية من دون ان يلامس الجسم الارض ثم الارتفاع مجدداً.

- من اجل الاستفادة من هذا التمرين ينصح بتكراره من 15 الى 20 مرة يومياً.

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2 تمرين عبوتي البلاستيك



- يتم احضار عبوتي بلاستيك متوسطتي الحجم أو الأثقال في حال توفرها.

- يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى في موازاة الكتفين.

- يتم رفع كل عبوة بواسطة احدى اليدين الى اعلى على ان يشكل الساعد زاوية قائمة مع الذراع.

- يجب تكرار هذا التمرين من 20 الى 30 مرة يومياً.



3 تمرين رفع الذراعين



- في هذه الحالة يجب الوقوف مع طيّ الركبتين نحو الامام.

- يمد الذراعان الى الأمام وإلى أعلى قدرالامكان.

- يتم بعد هذا خفضهما الى اسفل قدر الامكان وتكرار الحركة من 10 الى 15 مرة يومياً.

4 تمرين القرفصاء



- من اجل ممارسة هذا التمرين السهل يجب الوقوف وإبعاد القدمين إحداهما عن الأخرى قدر الإمكان ثم طي الركبتين في اتجاهين متعاكسين.

- يجب بعد هذاحمل الأثقال ورفع الساعدين مع شد الذراعين إلى اعلى.

- تكرر هذه الحركة من 10 الى 15 مرة يومياً.

5 تمرين الكرسي



يمكن ممارسة هذا التمرين بطريقتين.

الطريقة الأولى



- يتم الجلوس على الكرسي مع وضع راحتي اليدين على حافتيها.

- يتم مد القدمين إلى الأمام والانزلاق إلى الأسفل مع شد الذراعين.

- يجب تكرار التمرير هبوطاً وصعوداً من 20 إلى 25 مرة.

الطريقة الثانية



- كما يدل عليه اسمه يحتاج هذا التمرين الى كرسي.

- يتم الوقوف خلف الكرسي مع الابتعاد عنه قليلاً.

- توضع راحتا اليدين على اعلى ظهره.

- يتم رفع الجسم الى اعلى قدر الامكان مع شد الذراعين والاستناد على رؤوس اصابع القدمين.

- تتم استعادة الوضعية الاساسية لكن من دون ان يلامس كعبا القدمين الارض.

- ومن اجل الاستفادة من هذا التمارين تماماً كما في حالة تمرين التصفيق لتنحيف الزنود ينصح بممارسته لأكبر عدد مرات ممكن.

