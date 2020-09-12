شكرا لقرائتكم خبر عن علامة على جلدك تدل على إصابتك بالنوبة القلبية.. كيف تكتشفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ضيق التنفس وألم الصدر من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، لكن بحسب العلماء الأمريكيين هناك أعراض أخرى يمكن لطبيب الجلدية تحديدها، ووفقا لمركز فلوريدا للأمراض الجلدية وسرطان الجلد، فإن النتوءات التى تسمى عقد أوسلر يمكن أن تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وهذه العقد ذات لون أحمر أو أرجواني مؤلمة تظهر على أصابع اليدين والقدمين، بحسب ما نقلته "إكسربس".

وقال المركز "طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك يمكن أن يكون أول من يتعرف على العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب".

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وأضاف "هذه علامات نادرة لكنها تدل بشكل مؤكد على الإصابة بالتهاب الشغاف العدوائي... كم يمكن أن تستمر عدوى عقدة أوسلر لساعات أو حتى أيام".

ومع ذلك فإن عقدة أوسلر لا تشير إلى نوبة قلبية فقط. يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن تفاعل تحسسي أو مناعي.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى للنوبة القلبية ألمًا شديدًا في الصدر أو ألمًا فى الذراع أو شعورًا مفاجئًا بالدوار.