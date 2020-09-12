صحة ورشاقة

بدء توزيع لقاح كورونا في روسيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع لقاح في روسيا والان مع التفاصيل

السبت 12 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية، بحسب روسيا اليوم.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

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يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص في روسيا، وأكثر من 28 مليونا حول العالم.

 

وتم تطوير اللقاح في مركز غاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.

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