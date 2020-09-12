شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض COVID-19 ما زالت مستمرة.. أعرف هل أنت معدٍ أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور معلومات جديدة حول فيروس كورونا كل أسبوع ، قد يكون من الصعب تتبع التفاصيل التي تحتاجها للحفاظ على أمان عائلتك، من بينها: ما هي مدة الفيروس ليكون معديا؟ هل يجب علي البقاء في المنزل ما دمت أعاني من الأعراض؟ هل من الممكن إعادة العدوى؟لسوء الحظ، لا توجد إجابات سهلة، حيث يجد الأطباء والباحثون أن أحد أكثر الجوانب صعوبة في علاج فيروس كورونا هو أنه يؤثر على المرضى بشكل مختلف.

يعاني بعض الأشخاص وفقا لتقرير موقع " theconversation " من أعراض خفيفة فقط وقد لا يعرفون حتى أنهم مصابون بـ COVID-19 إذا لم يتم اختبارهم ، بينما يقضي آخرون أسابيع في المستشفى يقاتلون من أجل التعافي.



أعراض كورونا

إضافة إلى الارتباك ، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى أغسطس، إنه يمكن للناس أن يستمروا في اختبار نتائج إيجابية لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد تشخيص COVID-19 وألا يكونوا معديين.

يعتقد الأطباء حاليًا أن الفيروس يكون أكثر عدوى في وقت ظهور الأعراض. قال توماس فيكيتي ، رئيس قسم الطب في تيمبل ، إن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يظلون معديين لمدة أسبوع تقريبًا ، في حين أن الأشخاص الأكثر مرضًا والذين يعانون من مضاعفات صحية أخرى، وقد يستغرقون وقتًا أطول للتخلص من الفيروس ويكونون معديين لمدة تصل إلى أسبوعين..

لهذا السبب ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء في المنزل ، بعيدًا عن الآخرين. حتى:

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لقد مرت 10 أيام منذ ظهور الأعراض لأول مرة.

مررت 24 ساعة بدون حمى وبدون استخدام دواء خافض للحرارة.

ماذا عن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بـ COVID-19؟ هل هم في وضع واضح أم أنه من الممكن إعادة العدوى؟

أبلغ باحثون في هونغ كونغ مؤخرًا عن أول حالة مؤكدة للإصابة بالعدوى في رجل يبلغ من العمر 33 عامًا، أثبتت إصابته لأول مرة في أواخر مارس وأصبح مريضًا بسلالة مختلفة من الفيروس بعد 4 أشهر ، أثناء سفره في إسبانيا، ومنذ ذلك الحين ، تم تأكيد العديد من حالات الإصابة في بلدان أخرى ، بما في ذلك حالة واحدة في الولايات المتحدة.

لا يتفق الخبراء على أهمية تلك الحالات، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول المدة التي يمكن أن تستمر فيها المناعة بعد الإصابة.

لذلك ، من المهم في الوقت الحالي الاستمرار في ارتداء الأقنعة وغسل اليدين والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين - حتى لو كنت قد أصبت بالفعل بالفيروس وتعافيت.