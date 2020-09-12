شكرا لقرائتكم خبر عن محبو الشمس يمتلكون نفس جينات إدمان التدخين والعقاقير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول العلماء إن الرغبة فى الاستلقاء تحت أشعة الشمس وامتصاص أشعة الشمس قد تكون وراثية، حيث وجد الباحثون جينات مرتبطة بالإدمان والسلوك ووظائف الدماغ مرتبطة بالميل إلى حمامات الشمس، وحسب ديلى ميل البريطانية ، هى أيضًا نفس الجينات الخمسة التي تحمل مخاطر والتي تدفع الناس إلى تجربة المخدرات والتدخين.

ونظرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of Investigative Dermatology في جينات أكثر من ربع مليون شخص وكشفت عن الاستعداد الوراثي، ونتيجة للدور الجيني ، ليس كل شخص معرض لخطر مماثل للمخاطر التي يشكلها التعرض المفرط للشمس.

لمعرفة ما إذا كان حب الشمس قد تأثرت بالجينات وكيف ، نظر الباحثون في معلومات مفصلة عن التوائم المتطابقة وغير المتطابقة، توفر دراسة TwinsUK ، التي تديرها King's College London ، معلومات صحية مفصلة عن 2500 فرد، وكشفت أن التوائم المتطابقة في زوج كان من المرجح أن يكون لديهم سلوك مماثل في البحث عن الشمس من التوائم غير المتطابقة.

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نظرًا لأن التوائم المتماثلة ، بحكم التعريف ، متطابقة ، فيمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كانت السمة ناتجة عن جينات أو إذا كانت غير مرتبطة بالشفرة الجينية للشخص.

ثم تشعبت الدراسة وبحثت 260 ألف شخص ووجدت خمسة متغيرات جينية لعبت دورًا في التأثير على سلوكيات البحث عن الشمس، كما تم ربط بعض هذه الجينات بالصفات السلوكية المرتبطة بالمخاطرة والإدمان ، بما في ذلك التدخين. تعاطي القنب والكحول ؛ وعدد الشركاء الجنسيين.

ويقول الباحثون بناءً على النتائج التي توصلوا إليها ، إن الاستعداد الجيني لسلوك البحث عن الشمس يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تطوير حملات التوعية بسرطان الجلد.

وقال المؤلف الكبير الدكتور ماريو فالشي ، من كينجز كوليدج لندن: تشير نتائجنا إلى أن معالجة التعرض المفرط للشمس أو استخدام أسرّة التسمير قد تكون أكثر صعوبة مما كان متوقعًا ، لأنها تتأثر بالعوامل الوراثية، ومن المهم أن يدرك الجمهور هذا الاستعداد لأنه قد يجعل الناس أكثر وعيًا بسلوكهم والأضرار المحتملة للتعرض المفرط للشمس.

قالت الدكتورة فيرونيك باتاى استشارية الأمراض الجلدية من كينجز كوليدج لندن ، وهي أيضًا واحدة من مؤلفي الدراسة: `` من الواضح أننا نرى أفرادًا لديهم سلوك شمس غير صحي للغاية وهم على دراية كاملة به، سيستمرون في تعريض أنفسهم بشكل مفرط حتى لو كان لديهم عوامل واضحة لخطر الإصابة بسرطان الجلد.