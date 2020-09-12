كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - تتعرض النساء الحوامل لخطر الإجهاض في الثلث الأول من الحمل، وكذلك يبقى الخطر قائماً خلال فترة الحمل على مدار التسعة أشهر، وهناك من يصف الحمل الذي ينتهي بالإجهاض بأنه من نوع الحمل الضعيف، وتتساءل النساء الحوامل عن طرق تثبيت الحمل الطبيعية بعيداً عن الأدوية التي تكون عبارة عن هرمونات، وكذلك تقدم لك " الخليج 365" هذا اللقاء مع الدكتورة عبير كامل، إختصاصية النساء والولادة حول أهم مثبتات الحمل الطبيعية كالآتي.

لماذا تعتبر مثبتات الحمل الدوائية غير آمنة؟

المثبتات الدوائية لها أعراضها الجانبية

تعتبر مثبتات الحمل غير آمنة لأنها عبارة عن هرمونات، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى تاثيرات على الجنين، حيث أثبتت الأبحاث أن مثبتات الحمل الدوائية قد تسبب في بعض الأحيان تشوهات عصبية للجنين.

أهم مثبتات الحمل الطبيعية

الأفوكادو يؤكل بعدة أشكال

الأطعمة التي تحتوي على هرموني البروجيسترون، والأستروجين، وكذلك حمض الفوليك وهي كالآتي

أطعمة تحتوي على البروجسترون مثل: اللفت، السبانخ، الجزر، وبذور الكتان.

أطعمة تحتوي على الأستروجين مثل: السمسم، الشوفان، الحمص المسلوق، القمح، الثوم، والفواكه المجففة.

مثبتات الحمل الطبيعية لا تضر

أطعمة تحتوي على حمض الفوليك مثل: عصير الطماطم، والأفوكادو، وبذور دوار الشمس، والعدس.

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طريقة تحضير خلطة طبيعية لتثبيت الحمل

الشوفان فوائده عظيمة للنساء

الخلطة الثلاثية

يمكن مزج عدة مكونات طبيعية وتناولها بطريقة ومقادير معينة وذلك من أجل تثبيت الحمل في حال تعرضت السيدة الحامل لخطر الإجهاض السابق، أو لديها بعض الأعراض التي تهدد حملها، وهذه المكونات تشمل العدس المسحوق، وبذور دوار الشمس المسحوقة، وكذلك القليل من عصير الطماطم، وتتناول الحامل منه عدة مرات في اليوم.

الخلطة السداسية

حيث تخلط كميات متساوية من بذور الكتان المطحون، وبذور القمح المطحونة، وبذور السمسم المطحونة، وبذور الكتان المطحونة، وتضرب بالخلاط مع القليل من السبانخ، وكذلك الأفوكادو حسب الرغبة، ويمكن تناولها عدة مرات في اليوم.