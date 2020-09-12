كيف أفطم طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - على الرغم من أن مرحلة الرضاعة الطبيعية تعتبر مثالية لتقوية العلاقة بين الأم والطفل، إلا أن هناك وقتًا لإنهائها وبدء مرحلة تناول الطفل للطعام الصلب، فلكل عمر متطلباته من التغذية الصحيحة لينمو بشكل سليم، كما يعتبر فطام الرضيع من الأمور المفصلية في حياة الطفل والأم، الدكتور وائل عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى إن إم سي رويال، يعطي الأمهات توضيحات حول فترة إنهاء الفطام.

د. وائل عبد العال





ومن الممكن أن تواجه الأم صعوبة في الفطام، ويختلف الوقت المناسب للفطام من طفل لآخر، إلا أن الأمر أكثر شيوعًا بين عمر تسعة أشهر والسنة من عمر الطفل تقريبًا؛ حيث يجب أن يعتمد الطفل خلال السنة الأولى من عمره على الرضاعة الطبيعية فقط.

أنواع الفطام

الفطام التدريجي

الفطام التدريجي: هو عملية فطام بطيئة تحدث على مدار أسابيع أو أشهر.

الفطام المفاجئ: من اسمه هو عبارة عن التوقف عن الرضاعة الطبيعية بشكل مفاجئ وسريع.

الفطام الجزئي: هذا النوع من الفطام يمزج بين الرضاعة الطبيعية والبدء بتناول الطعام الصلب.

الفطام المؤقت: هو عندما يتوقف الطفل عن الرضاعة الطبيعية لفترة، ومن ثم يعود إليها من جديد إذا كانت الأم تعاني من مشاكل صحية أو قد خضعت لجراحة وفطام الطفل بنفسه، و هذا النوع من الفطام نادر الحدوث.

نصائح لفطام الطفل أثناء النهار

اطلبي مساعدة الزوج

أولاً: لا تقومي بعرض الرضاعة الطبيعية على الطفل في حال لم يطلب ذلك.

ثانياً:حاولي تغيير الروتين اليومي وتجنب المكان المخصص للرضاعة في حال كان يرضع عند الاستيقاظ من النوم.

ثالثاً: حاولي طلب المساعدة من زوجك في حمله وتجنب قيامك بذلك. أي حاولي إلهاء الطفل.

نصائح لفطام الطفل أثناء الليل

العناق يخفف الحنين

1 - يمكن أن تحاولي نقل الطفل إلى غرفة مخصصة له، أعرضي عليه زجاجة الحليب الخاصة به.

2 - حاولي تعويضه من خلال عناقه وملامسته واللعب معه.

الأدوات التي يحتاجها طفلكِ في مرحلة تقديم الطعام الصلب

خصصي له كرسياً

1 - كرسيّ تناول الطعام كخطوة أولى في بداية تعليمه الاعتماد على نفسه، وإنجاز مهامه الصغيرة بمفرده. حيث يمكنك شراء كرسي مرتفع يسهّل للأطفال الصغار تناول الطعام.

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خصصي له زاوية

2 - تخصيص مكان محدد لإطعام الطفل الرضيع به، وذلك لتجنب المزيد من الفوضى فهو لا بد أن يتناول الطعام بيده.

3 – وجود مناديل مبللة مهم أيضاً، فمن الطبيعي أن رضيعك في هذه المرحلة سيتسبب بالكثير من الفوضى، لذلك قبل تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك، عليك تحضير"مناديل الأطفال المبللة"؛ لتضمن لكِ تنظيف جسمه بالكامل بسرعة وسهولة، إضافة إلى كونها تتميز بسماكتهَا ونعومتها الفائقة، بجانب جفاف بشرة طفلكِ.

اختاري صدرية من السيلكون

4 - كما يجب أن تختاري لرضيعك صدرية من السيليكون قابلة للغسل، لحماية ملابسه من بقع الطعام، ما يساعدك على تسهيل عملية التنظيف بعد كل وجبة.

خصصي له ملعقته

5 - من الضروري أن تكون ملعقة الطفل ذات حجم مناسب وتصميم رقيق يجذب انتباه طفلك، وأن تكون مصنوعة من السيليكون الطري، حتى لا تؤذي لثته؛ إذ يحب الأطفال الرضع عض الملاعق في أثناء تناول الطعام.

خصصي له كوباً

6 - كما يجب أن تختاري لطفلك كوبًا للشرب ليتناول طفلك العصائر والماء والسوائل دون تسريب، فهناك أنواع من الأكواب تكون مصممة خصيصًا ليتمكن الأطفال الصغار من الشرب بسهولة. حيث يمكن الكوب طفلك من الاعتماد على نفسه لكونه مصممًا بمقبض مضاد للانزلاق، ما يجعل من السهل على طفلك حمل الكوب.