إيجابيات وسلبيات الأطفال المصممين جينياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - جدول المحتوى

1.ما هو الطفل المصمم؟

2.هل أول طفل مصمم في العالم حقيقة واقعة؟

3.هل يمكن إنتاج أطفال مصممين أخلاقياً؟

4.الأطفال المصممون: إيجابيات وسلبيات

احتضنت أفلام الخيال العلمي والثقافة الشعبية وحتى الروايات قصصاً حول «البشر المعدلين» في المجتمعات البائسة. يمكن للوالدين أن يختاروا التخلص من الجينات المعيبة حتى قبل ولادة الطفل ومنحهم مناعة ضد أمراض معينة. والنتيجة طفل «مصمم» ليكون أفضل من البقية. بقدر ما قد يبدو رائعاً، هل يوجد «أطفال مصممون» وهل هي أخلاقية؟ التقت "الخليج 365 نت" بالدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والولادة، لتعرفنا على المزيد عن الأطفال المصممين، والآثار الأخلاقية.

1.ما هو الطفل المصمم؟

الأطفال المصممين جينيا

الطفل المصمم هو رضيع يولد بعد إجراء تدخلات في مرحلة جنين ما قبل الزرع للتأثير على الخصائص أو السمات التي قد يمتلكها الطفل بعد الولادة ،أتاح التقدم في الهندسة الوراثية وتقنيات الإنجاب المساعدة (ART) لفحص الأجنة؛ بحثاً عن الاضطرابات الوراثية قبل الانغراس أثناء الإخصاب في المختبر. باستخدام التشخيص الجيني قبل الزرع (PGD)، يمكن للأطباء تحديد الأجنة التي قد تحمل الجين المعيب. يمكن تغيير الجين المعيب، مما ينتج عنه طفل معدل وراثياً. يُطلق على هؤلاء الأطفال اسم أطفال مصممون لأنهم «مصممون» من خلال التغيير الجيني.ربما تجد فكرة الطفل المصمم بعيدة المنال. لكن هل تعلم أن العملية قد تم تنفيذها بالفعل؟

2.هل أول طفل مصمم في العالم حقيقة واقعة؟

طفل مصمم

نعم. كانت هناك حالتان مثيرتان للجدل حيث تم ولد طفل مصمم ،آدم ناش: وُلد آدم ناش في الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2000 ويعتبر «أول طفل مصمم في العالم». خضع والداه للتلقيح الصناعي وPGD لإنشاء جنين خالٍ من جين فانكوني لفقر الدم، أصبح آدم ناش فيما بعد متبرعاً بالخلايا الجذعية لأخته الكبرى مولي، لعلاج حالتها الوراثية، فقر الدم فانكوني.

التوأم لولو ونانا: في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018: ادعى هي جيانكوي، عالم من جامعة العلوم والتكنولوجيا الجنوبية في الصين، أنه أنتج أول طفل بشري معدل جينياً في العالم. تم إنشاء الفتاتين التوأمين، المسمى Lulu وNana، باستخدام تقنية تحرير الجينوم CRISPR - Cas9 وكانت محصنة ضد فيروس نقص المناعة البشرية، أثار هذا البحث انتقادات من العلماء وخبراء الأخلاقيات الحيوية على حد سواء لكونه غير أخلاقي، وصدر نداء عالمي للوائح صارمة حول تعديل الجينات لدى البشر.

قد يظهر الأطفال المصممون على أنهم متفوقون ومنقذون للحياة في بعض المواقف. ومع ذلك، هناك مخاوف بين عامة السكان والمجتمع العلمي حول أخلاقيات العملية.

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3.هل يمكن إنتاج أطفال مصممين أخلاقياً؟

أطفال مصممين

كانت احتمالية إنتاج أطفال مُحسَنين وراثياً أو مصممين محاطة بالخلافات. لا يوجد إجماع على الجانب الأخلاقي لإنشاء أطفال مصممين. المسألة قابلة للنقاش. حددت منظمة الصحة العالمية (WHO) بعض المخاوف الأخلاقية المتعلقة بتحرير الجينوم البشري ،اتخاذ القرارات نيابة عن الأجيال القادمة: يعتقد علماء الأخلاقيات الحيوية أن إعطاء الوالدين خياراً لاختيار سمات الأطفال دون موافقتهم أو معرفتهم ينتهك حق الطفل في العيش كفرد مستقل ،توسيع عدم المساواة الاجتماعية: هناك رأي مفاده أن الوصول إلى تحرير الخط الجرثومي يمكن أن يوسع الفجوة الاجتماعية إذا كانت التقنيات متاحة فقط للأفراد أو البلدان التي يمكنها تحمل تكاليفها. يمكن أن يخلق تفاوتات، حيث يتحمل البعض عبء الأمراض الوراثية؛ لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، أو في ثقافة أو جغرافية مختلفة.

نشرها لتعزيز المهارات التجميلية: كانت هناك مخاوف من أنه بدلاً من تطبيق التقنية للوقاية من الأمراض أو علاجها، يمكن استخدام هذه الطريقة لتعزيز المهارات البشرية والمواهب والقدرات والمظهر، إلخ.

في يوليو (تموز) 2018، نشر مجلس Nuffield on Bioethics بالمملكة المتحدة تقريراً يفيد بأن تحرير الجينوم البشري يمكن أن يكون مسموحاً به أخلاقياً، حتى في حالات التعزيز البشري، إذا كان ذلك في مصلحة الطفل ،قد يكون أو لا يكون التغيير الجيني وإنشاء أطفال مصممين إجابة للسيطرة على الأمراض والأمراض الوراثية. هناك كلا الجانبين لإنشاء أطفال.

4.الأطفال المصممون: إيجابيات وسلبيات

الخلايا الجسدية للطفل

تمت مناقشة تحرير الجينوم البشري على نطاق واسع بشكل رئيسي في مجالين من مجالات البحث - التحرير في خلايا الجسم (الخلايا الجسدية) والتحرير في الخلايا الإنجابية (الخط الجرثومي). ينقسم المجتمع العلمي وعلماء الأخلاقيات الحيوية حول المزايا والعيوب المحتملة لهذه العملية. فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات إنشاء أطفال مصممين.

الإيجابيات:قد تساعد هذه التقنيات في تقليل أو القضاء على مخاطر الأمراض الوراثية التي تهدد الحياة عند الأطفال الذين لم يولدوا بعد. وفقاً لهيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA)، المملكة المتحدة، يمكن استخدام التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD) لاختبار نحو 600 حالة وراثية، قد يساعد هذا الآباء على تجنب نقل الأمراض الوراثية إلى أطفالهم.

خلص باحثون من معهد برود لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في دراسة إلى أن تقنية تعديل الجينات الجديدة يمكنها تصحيح ما يصل إلى 89٪ من العيوب الجينية، بما في ذلك أمراض مثل فقر الدم المنجلي.

سلبيات:لا تزال طرق تحرير الجينات تعتبر إجراءات تجريبية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعاليتها وسلامتها على المدى الطويل.

قد تسبب هذه التقنيات تعديلات جينية أخرى غير مرغوب فيها قد تنتقل إلى الأجيال القادمة.

قد لا يكون التغيير الجيني دقيقاً في كثير من الحالات. يصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما يكون أحد الجينات مسؤولاً عن عدة سمات، أو عندما تؤثر جينات متعددة على سمة واحدة.

تجعلنا تقنيات تحرير الجينات مثل كريسبر نعتقد أن الأطفال المصممين لم يعدوا جزءاً من الخيال العلمي بعد الآن. ومع ذلك، من المهم فهم القضايا الاجتماعية والعلمية والأخلاقية التي ينطوي عليها تحرير الأجنة قبل الزرع. وهو يدعو إلى النقاش والمشاركة المتساوية من المنظمات الدولية والدول لتنفيذ لوائح صارمة، وتعزيز الشفافية في إجراء العمل السريري، وإجراء مزيد من البحوث لتقييم السلامة والآثار طويلة المدى لهذه التقنيات.