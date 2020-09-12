كورونا حول العالم.. إصابات كولومبيا تتجاوز 700 ألف ونصف فرنسا "حمراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 919 ألفا و725 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 28 مليوناً و660 ألفاً و024 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 20 مليونا و586 ألفا و420 مصاباً حتى الساعة الـ8 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

"صفر" وفيات في كندا

أشارت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية إلى عدم تسجيل كندا أي حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ 15 مارس/آذار.

وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد حالات الوفاة جراء الجائحة بكندا بلغ 9163 حالة الجمعة، وهو نفس عدد الوفيات الذي تم تسجيله الخميس.





إصابات كولومبيا تتجاوز 700 ألف

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا، 700 ألف إصابة، الجمعة، مع ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس واقترابها من 23 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة إن كولومبيا سجلت 702088 إصابة مؤكدة بالفيروس، و22518 حالة وفاة.





تراجع الإصابات في أستراليا

وصل عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 803 حالات، السبت، ولكن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في أكبر بؤرة تفشي للوباء بالبلاد استمر في التراجع.

وسجلت ولاية فيكتوريا بؤرة هذا التفشي 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل مجمل الوفيات إلى 716.

ولكن عدد الحالات الجديدة في ثاني أكبر ولايات أستراليا سكاناً استمر في التراجع من أكثر من 700 حالة تم تسجيلها في يوم واحد في ذروة تفشي المرض في بداية أغسطس/آب، وسجلت 37 حالة جديدة، السبت، وهو أدنى عدد منذ أواخر يونيو/ حزيران.





1630 إصابة جديدة بألمانيا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1630 ليصل إلى 258480 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9347 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.





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الهند الثانية عالمياً

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة، السبت.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.





أكثر من 70 ألف وفاة بالمكسيك

تجاوزت المكسيك عتبة 70 ألف وفاة جرّاء "كوفيد-19" في حصيلة تفوق توقّعات السلطات الصحّية.

وأعلن المسؤول في وزارة الصحّة ريكاردو كورتيس أنّه خلال الـ24 ساعة الماضية توفّي 534 شخصاً، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 70.183.

كما تم تسجيل 5.935 إصابةً جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 658.299.





نصف فرنسا مصنّفة "حمراء"

بعد 6 أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية أن "كوفيد-19" تحوّل جائحة عالمية، لا تزال لائحة ضحايا المرض تكبر مع حصيلة تزيد عن 900 ألف وفاة وسط تضرر دول بشدة على غرار فرنسا بسبب تصاعد أعداد الإصابات مجدداً.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الجمعة، إن تطور انتشار الفيروس يشير إلى "تدهور واضح"، مستبعداً في الوقت نفسه فرض "عزل معمم".

وأوضح أن "حدة الفيروس لم تتراجع وهو سيتواصل بضعة أشهر، لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجدداً في منطقة العزل المعمم".

وباتت 42 مقاطعة فرنسية، نحو نصف البلاد، مصنفة "حمراء" أي حيث الفيروس نشط جداً على ما أوضح كاستيكس في مقر رئاسة الحكومة حيث يعزل نفسه بعدما قابل مدير طواف فرنسا الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وسجلت 9843 إصابة بالفيروس في فرنسا خلال 24 ساعة، حسب معطيات نشرت رسميا الخميس، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء وإطلاق الفحوص على نطاق واسع في البلاد، وسجّلت الجمعة 9406 إصابات.





أكبر حصيلة يومية بالنمسا

سجلت النمسا أعلى ثاني حصيلة إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في 26 مارس/آذار بالبلاد، وبلغ عدد الإصابات الجديدة 912 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورفعت أعداد الإصابات اليومية المتزايدة إجمالي عدد الإصابات النشطة في النمسا إلى 4.820 مريضاً.