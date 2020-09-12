متى تعود حياة ما قبل كورونا؟.. خبير يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشتاق العالم لعودة الحياة لما قبل اندلاع وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، دون التوصل للقاح معتمد يقي من مرض (كوفيد-19).
وكشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموعد المتوقع لاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد.
وقال فاوتشي، الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا، وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يختلف مع تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات لترامب، قال فيها إنه يعتقد إن الولايات المتحدة "تضيق الخناق" على الأزمة.
وقال فاوتشي لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: "أجد نفسي مضطرا للاختلاف مع ذلك، لأنك إذا كنت تنظر إلى الشيء الذي ذكرته للتو، فإن الإحصاءات... مقلقة".
وأضاف: "إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية، التي تشبه ما كنا عليه قبل (كوفيد-19)، فسيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021".
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