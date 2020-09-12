شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ورم العصب السمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورم العصب السمعي هو ورم غير سرطاني نادر ينمو ببطء من الإفراط في إنتاج خلايا في الأذن، ويسمى أيضًا الورم الشفاني الدهليزي ثم يضغط الورم على أعصاب السمع والتوازن في الأذن الداخلية، تلتف خلايا شوان بالأذن عادة حول وتدعم الألياف العصبية يمكن أن يضغط الورم الكبير على العصب الوجهي الذي يتحكم في عضلات الوجه والإحساس أو يمكنه الضغط على هياكل الدماغ، نتعرف على أعراض وعلاج ورم العصب السمعي في هذا التقرير بحسب موقع "سيدار سيناي" الأمريكي.



ورم العصب السمعي

س: ما هو ورم العصب السمعي؟

ورم العصب السمعي هو ورم غير سرطاني يؤثر على السمع والتوازن عندما يضغط الورم على أعصاب الأذن الداخلية إنه ورم نادر يصيب غالبًا الأشخاص في منتصف العمر.

يمكن أن يكون سببه التعرض المستمر للضوضاء الصاخبة أو إشعاع الوجه والعنق. بعض الأنواع موروثة.

يجب تشخيصه باستخدام اختبارات السمع والتصوير.

يمكن أن يشمل العلاج المراقبة والانتظار أو الجراحة أو الإشعاع.

س: ما أنواع الورم السمعي؟

ج: هناك نوعان من الأورام العصبية الصوتية:

-الأورام العصبية الصوتية من جانب واحد يؤثر هذا النوع على أذن واحدة فقط إنه النوع الأكثر شيوعًا من ورم العصب السمعي قد يتطور هذا الورم في أي عمر غالبًا ما يحدث بين سن 30 و 60. ورم العصب السمعي قد يكون نتيجة لتلف الأعصاب الناجم عن العوامل البيئية عامل الخطر البيئي الوحيد هو الإشعاع السابق على الرأس من غير الواضح ما إذا كان التعرض الطويل للضوضاء الصاخبة هو سبب الأورام العصبية الصوتية.

-الأورام العصبية الصوتية الثنائية هذا النوع يصيب كلا الأذنين وهو ناتج عن مشكلة وراثية تسمى الورم الليفي العصبي.

س: ما الذي يسبب ورم العصب السمعي؟

يمكن أن يكون سبب ورم العصب السمعي:

-التعرض المستمر أو المستمر للضوضاء العالية (مثل الموسيقى أو الضوضاء المتعلقة بالعمل)

-يمكن أن يؤدي إشعاع الرقبة أو الوجه إلى ورم العصب السمعي بعد سنوات عديدة.

-الأشخاص المصابون بمرض يسمى الورم العصبي الليفي من النوع 2 (NF2) معرضون لخطر أكبر وهو مرض وراثي.



ورم العصب السمعي

س: ما هي أعراض ورم العصب السمعي؟

هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لورم العصب السمعي:

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-فقدان السمع من جانب واحد ، لا يمكن سماع الأصوات عالية التردد

-الشعور بامتلاء الأذن

-رنين في الأذن (طنين) على جانب الورم

-دوخة

-مشاكل التوازن أو عدم الثبات

-خدر في الوجه وخز مع شلل محتمل في العصب الوجهي (هذا نادر)

-صداع وتشوش ذهني

قد تبدو أعراض ورم العصب السمعي مثل حالات أو مشاكل صحية أخرى.

س:كيف يتم علاج ورم العصب السمعي؟

يعتمد العلاج على الأعراض والعمر والصحة العامة. سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.

قد يشمل العلاج المراقبة والانتظار أو الجراحة أو الإشعاع. يمكن أن تؤدي جراحة الأورام الكبيرة إلى إتلاف السمع والتوازن وأعصاب الوجه.

خيار العلاج الآخر هو الجراحة الإشعاعية ، وغالبًا ما تسمى سكين جاما يستخدم هذا الإشعاع المركز لتقليل حجم الورم أو إعاقة نموه.

س:ما المضاعفات المحتملة لورم العصب السمعي؟

إذا أصبح الورم كبيرًا بدرجة كافية، فيمكنه الضغط على جذع الدماغ. يمكن أن يؤثر هذا على الوظيفة العصبية أو حتى يهدد الحياة.