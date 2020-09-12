شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أكثر فتكًا مئات المرات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية جديدة مدى خطورة فيروس CoV-2 المسبب لـ COVID-19؟ وما هي مخاطر الموت للأشخاص من مختلف الأعمار والتركيبة السكانية؟ كانت هذه أرقامًا يصعب حسابها خلال هذا الوباء.لحساب معدل الوفيات ، يمكن ببساطة قسمة العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا على العدد الإجمالي للعدوى، ولكن تكمن المشكلة في أنه مع وجود العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض والاختبار المحدود لمعظم الجائحة ، كان العثور على العدد الحقيقي للعدوى أمرًا صعبًا للغاية.

قاد فريقًا من الباحثين في جامعة إنديانا الأمريكية، اختبار الأشخاص بشكل عشوائي لفيروس -CoV-، وبناءً على العينة الإحصائية ، وجد أن 2.8٪ من سكان إنديانا - أو ما يقرب من 188000 شخص - قد أصيبوا تراكميًا بحلول ذلك الوقت وحدد معدل الوفيات في إنديانا بنسبة 0.58٪.



كورونا واصابات كبار السن فوق 60

في دراسة نُشرت الشهر الجارى ، أبلغ الباحثون أن فيروس كورونا أكثر فتكًا بمئات المرات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا مقارنة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ، وأنه في ولاية إنديانا ، يموت الأشخاص غير البيض بمعدل ثلاثة أضعاف معدل الأشخاص البيض.

لا تواجه كل مجموعات الناس مخاطر متساوية للوفاة من فيروس كورونا، وقد عرف الباحثون ومسؤولو الصحة منذ شهور أن هناك تناقضات ، ولكن من خلال حساب معدلات الوفيات ، تقدم ورقتنا البيانات الأكثر دقة حول هذه الاختلافات.

كانت النسبة الإجمالية للوفيات بالعدوى بين سكان المجتمع في إنديانا 0.26٪ ، أو حالة وفاة واحدة لكل 385 شخصًا مصابًا، وكان العمر ، أكثر من العرق أو الجنس ، وهو العامل الأكبر الذي يؤثر على معدل الوفيات.



وفيات كورونا

Advertisements

بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر ، أدت إصابة واحدة من كل 58 إصابة إلى الوفاة ، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، حيث كان فيروس كورونا COVID-19 أكثر فتكًا بـ 2.5 مرة من الإنفلونزا في هذه الفئة العمرية.

تنخفض المخاطر مع انخفاض العمر. بالنسبة للبالغين في منتصف العمر الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا، وبالنسبة للأشخاص المصابين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ، كانت الوفاة غير شائعة بنسبة 0.01٪.

بينما كان العمر هو العامل الأقوى الذي يؤثر على معدل الوفيات ، كانت الاختلافات العرقية ملحوظة أيضًا، كان سكان إنديانا غير البيض في جميع الفئات العمرية أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات بنسبة 0.59٪، مقارنة بالسكان البيض - 0.18٪.

يعرف الباحثون أن بعض الأمراض المزمنة - بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والرئة ، بالإضافة إلى مرض السكري - تزيد جميعها من خطر وفاة الشخص بسبب COVID-19، ولم يجمع فريقنا بيانات صحية مكثفة من الأشخاص الذين اختبرناهم ، ولكن هذه الأمراض المزمنة أكثر شيوعًا بين كبار السن والأقليات العرقية في الولايات المتحدة.

وهناك عوامل أخرى ، مثل انعدام الأمن الغذائي والإسكان وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية ، تجعل مكافحة المرض أكثر صعوبة وأكثر شيوعًا بين كبار السن والأقليات. من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة والوفيات الأعلى التي وجدناها في هذه المجموعات ناتجة عن مجموعة من الأمراض المصاحبة وهذه العوامل الأخرى.