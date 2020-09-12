ازالة الكرش بدقيقتين من خلال تدليك السرة

ليس سهلاً التخلص من الكرش وحرق الدهون وخصوصاً في منطقة البطن. فهذا يرتبط بأسباب كثيرة منها نوعية الغذاء ونمط الحياة ومدى ممارسة النشاط الجسدي والتوتر... ورغم ذلك يمكن بعض الطرق التي لا يعرفها الكثيرون أن تساعد على تحقيق هذا الهدف. ومنها تقنية الضغط على سرة البطن. فهي سهلة التطبيق وتساعد على التخلص من الكرش في دقيقتين فقط.

تقنية تدليك السرة لنسف دهون الكرش

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تقضي هذه الطريقة بأن تدلّكي إحدى مناطق بطنك لمدة دقيقتين ومرتين يومياً قبل موعد الفطور وقبل الخلود إلى النوم. وهي تساعد على تنظيف جسمك من البقايا الضارة والسموم وتعمل على حرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة منه وخصوصاً في منطقة الكرش. وهي طريقة سهلة جداً ولتطبيقها إليك الخطوات التي يجب عليك القيام بها لتطبقيها بشكل صحيح.

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تمددي على ظهرك على فراش مستقيم وثابت وغير طري.

إجمعي يديك وافركي كلاً منهما بالأخرى بحيوية وسرعة إلى أن تشعري بأنهما أصبحتا دافئتين.

بعد ذلك إفتحي إحداهما وضعي كفّها على سرة بطنك مباشرة.

إبدئي بفرك هذه المنطقة بلطف بواسطة حركات دائرية مع توسيع الدائرة بشكل تدريجي. كذلك اضغطي عليها قليلاً أثناء الفرك.



إنتقلي بعملية التدليك إلى المنطقة التي تقع إلى يمين السرة. قومي بذلك أيضاً بحركات دائرية مع الضغط الخفيف.

بعد انتهائك من تدليك تلك المنطقة انتقلي إلى أسفل السرة.

إنتقلي بعدها إلى يسار السرة ثم إلى أعلاها. وطبقي التقنية نفسها على المنطقتين.

عند تدليك كل منطقة على حدة أرسمي من 40 إلى 50 دائرة واحرصي على أن تبقى معدتك مشدودة. وهكذا ستشعرين بأن الحرارة بدأت تتصاعد منها. وهذا يعني بدء احتراق الدهون المتراكمة في منطقة بطنك.



فوائد تدليك السرة

لا تقتصر فائدة هذه التقنية على حرق الدهون. بل إنها تتخطى ذلك بكثير. فهي تساهم في تعزيز عملية الهضم لديك. كما أنها تحفز دورتك الدموية ووظائف الأعضاء وخصوصاً في منطقة البطن. لكن لا تجربيها بعد تناول الطعام مباشرة.