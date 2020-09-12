أفكار تحضير سناك صحي لا يسبب بزيادة الوزن من الاختصاصية رزان شويحات

السناك أو الوجبات الخفيفة التي تفصل بين وجباتنا الثلاثة الرئيسية، هي متعة حقيقية لبعض الأشخاص، إلا أنها قد تكون المسبب الأكبر في زيادة السعرات الحرارية في الجسم وبالتالي زيادة الوزن، إن تم اختيارها بشكل عشوائي وغير منظم.

نصائح لتحضير سناك لا يسبب بزيادة الوزن

للحصول على المعلومات الأكيدة من مصادرها الموثوقة، تنضم اختصاصية التغذية رزان شويحات، إلى حملة إطلاق موقع "الجميلة" بحلته الجديدة، بالتعاون مع خبراء ومؤثرين في عالم الموضة، الجمال والصحة، متحدثةً عن أهم الطرق لجعل الوجبة الخفيفة أكثر صحةً، مثل اعتماد الوجبات بنسبة سكريات ودهون قليلة، اعتماد الطعام المشوي بدلاً من المقلي، احتوائها على الخضراوات، وأن تكون معدّة في المنزل.

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تتحدث الاختصاصية عن فوائد السناك التي قد يهملها البعض وأبرزها الشعور بالشبع ما يقلل من كمية تناول الوجبات الرئيسية.

تطرح الخبيرة بدائل للوجبات الخفيفة المناسبة للبالغين أو الأطفال، مثل استبدال المقرمشات المالحة بالفشار، استبدال أطباق الحلويات بالشوكولاته الداكنة والفواكة.

أما للوجبات الخفيفة على العشاء، فتنصح الخبيرة بتناول الخضراوات مع القليل من الحمص المطحون أو اللبنة، أو تناول البطاطا الحلوة المشوية مع الأعشاب.

شاهدوا الفيديو وتابعوا بقية نصائح الاختصاصية رزان شويحات على موقع "الجميلة".