شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المتوقع الإعلان عنه في «حدث أبل 2020» المقبل خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينتظر الكثير من عشاق ابل حدثتها السنوى Apple Event والذى يقام في سبتمير وسوف يقام هذا العام في يوم 15 أو الثلاثاء القادم للاعلان عن احدث منتجات الشركة الاشهر في العالم والاعلى قيمة في مجال التقنيات حيث تتراوح قيمة ابل حاليا 2 تريليون دولار
وفيما يلى المتوقع الاعلان عنه في مؤتمرها القادم كما يلى :
1- جهاز الآيباد iPad
متوقع الاعلان عن احدث اصدار من الايباد iPad Air 4 ويقال انه قد يتكون الشاشة من الحافة للحافة أي كاملة وقد يكون زر اللمس مدمج في الشاشة وربما يأتى iPad Air الجديد أيضًا بمخرج USB-C بدلاً من مخرج Lightning ومقاس شاشة 10 أو 11 بوصة.
2- ساعة آبل Apple Watch Series
متوقع الاعلان عن ساعة ابل Apple Watch Series 6 مع بعض المزايا الجديدة منها قياس مستوى الأكسجين في الدم وتطوير تخطيط القلب وتتبع دورات النوم
3- سماعات رأس لاسلكية AirPods Studio
متوقع ايضا الاعلان عن احدث سماعت الرأس الخاصة بها
4- السماعة المنزلية Home Pods
متوقع الاعلان عن نسخة ارخص من هذه السماعات واصغر حجما
5- جهاز Apple TV
متوقع الاعلان عن نسخة احدث من الجهاز واكثر سعة وريموت اكثر تقدما
6- iOS 14
متوقع الاعلان عن نظام التشغيل iOS 14 الاحدث من انظمتها لاجهزة الايفون مع العديد من المزايا الجديدة
7- جهاز AirTags
جهاز لتتبع الاشياء مثل المحفظة والمفاتيح عبر البلوتوث
- وفقا لبلومبرج فقد لا يتم الاعلان عن هواتف الايفون 12 في هذا المؤتمر وتاجيلها لشهر أكتوبر المقبل.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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