شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب القلق العام.. تعرف على الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك فرق شاسع بين القلق واضطراب القلق، في حين أن القلق يحدث بشكل عام في أوقات مختلفة ، فإن اضطراب القلق هو مرض نفسي، وهو مشابه لاضطراب الوسواس القهري (OCD) واضطراب الهلع واضطرابات القلق الأخرى ، يكمن الاختلاف في الخصائص والعلاج.على الرغم من أنها حالة نفسية، فقد يعاني الشخص من مشاكل جسدية أثناء التعامل مع اضطراب القلق العام.

ما هو اضطراب القلق العام؟

اضطراب القلق العام هو اضطراب عقلي شائع، حيث يوجد قلق مستمر ومفرط، والذي يرتبط بشكل كبير بمواقف اليوم ، يجد الأشخاص أن القلق العام ، من الصعب السيطرة عليه، فهو يعطل الأداء الاجتماعي والمهني اليومي للفرد وله تأثير كبير على نوعية حياة الفرد.

ما هي أعراض اضطراب القلق العام؟

ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth"، يرتبط القلق في الغالب بأعراض جسدية مثل الأرق ، والتعب بسهولة ، واضطراب النوم ، وصعوبة التركيز ، وخفقان القلب ، والتعرق ، وتوتر العضلات.

يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام أيضًا من أعراض جسدية أخرى مثل الصداع وأعراض الجهاز الهضمي، وهذا الاضطراب أكثر شيوعًا عند الإناث وهناك عامل مهم آخر مرتبط به هو وجود ضغوطات الحياة.

من الصعب تشخيص اضطراب القلق العام، حيث يظهر على الشخص أعراض جسدية، وتتمثل الخطوة الأولى في استبعاد وجود أي مرض جسدي قد يسبب أعراضًا جسدية.

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الأسباب الشائعة لاضطراب القلق العام

لا يمكن منع اضطراب القلق العام (GAD)، إلا إذا كنت تعرف مسبباته أو عوامل الخطر الخاصة به، وكثير من الناس لا يعرفون ما الذي يمكن أن يسبب خطرًا على صحتهم، وفيما يلي عوامل الخطر الرئيسية أو أسباب اضطراب القلق هذا:

إساءة معاملة الأطفال: من المرجح أن يكبر الشخص الذي عانى من سوء المعاملة أثناء الطفولة مع هذا الاضطراب.

عامل وراثي: إذا كان أحد أفراد عائلتك لديه تاريخ من اضطرابات القلق ، فقد تكون عرضة للإصابة به.

إدمان التبغ أو الكافيين: هذا ما يجعل معظم الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين والتبغ يصابون باضطرابات القلق تدريجياً، وليس ذلك فحسب ، بل إن استهلاك التبغ والكافيين يزيد من قلقهم.

الإجهاد: إذا كنت تمر بأي موقف مرهق أو خضعت لشيء ما في الماضي ، سواء كان شخصيًا أو مهنيًا ، فقد تصاب باضطراب القلق العام.

كيف يمكن علاج اضطراب القلق العام؟

يشمل علاج اضطراب القلق العام كلاً من العلاج النفسي والعلاج النفسي الدوائي، والهدف من العلاج هو التثقيف النفسي للمريض وعائلته بشأن الاضطراب ومساعدتهم على فهم العوامل المتعددة التي قد تؤدي إلى الاضطراب.