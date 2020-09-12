شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الهيموفيليا.. 3 مؤشرات محتملة تشير للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تصاب بالكدمات بسهولة؟ هل تشاهد في كثير من الأحيان جلطات دموية في أجزاء مختلفة من جسمك دون أي سبب؟ يسمى هذا الاضطراب اضطراب النزيف الجيني النادر هذا، لا يتجلط الدم بشكل صحيح بسبب عدم وجود بروتينات تخثر الدم.ونتيجة لذلك ، يعاني الشخص من نزيف غزير حتى بسبب إصابات طفيفة، وتشمل اضطرابات النزيف عند النساء الهيموفيليا ، وكلاهما يحدث وراثيا وينتج عن انخفاض مستويات "عامل التخثر".

لا تعتبر الهيموفيليا اضطرابًا يهدد الحياة حتى يحدث نزيف في الأعضاء الحيوية، ومع ذلك ، يمكن أن يكون اضطرابًا منهكًا بشكل لا يصدق، وللأسف، لا يوجد علاج معروف لهذا الاضطراب.

ما هو أعراض الهيموفيليا

قبل أي شيء، يجب على المرء أن يفهم الأعراض الأولية للهيموفيليا من أجل التشخيص المناسب، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك 5 أعراض أساسية يمكن أن تكون مؤشرات محتملة للهيموفيليا:

نزيف غير مبرر من جروح طفيفة

هل أنت من الذين ينزفون بغزارة حتى بسبب الجرح البسيط؟ قد يكون هذا سببًا محتملاً للهيموفيليا، وحوالي ثلث الحالات الجديدة تحدث بسبب طفرة جديدة في الجين في الأم أو الطفل.

وفي مثل هذه الحالات عندما تكون الأم حاملًا ولا يعاني الأب من اضطراب ، يكون هناك خطر بنسبة 50 % للإصابة بالهيموفيليا عند الأولاد ، في حين أن الفتيات معرضات بنسبة 50 % لخطر الإصابة بالهيموفيليا، ومن ثم ، إذا كنت تعانين من مثل هذا النزيف بانتظام ، فلا تأخذي الأمر باستخفاف واستشر أخصائيًا لمزيد من التشخيص.

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ضيق وألم في المفاصل

تعتبر الاضطرابات الجينية من النوع الذي قد يستغرق سنوات بالنسبة للكثيرين للتشخيص، وبالتالي ، في الهيموفيليا ، قد يكون هناك احتمال أن يعاني المرء من تورم وألم في المفاصل.

ألم المفاصل يعني تمدد ، ألم ، تصلب ، في مفصل أي جزء من الجسم، ومع ذلك ، يمكن علاجه بالعلاجات المنزلية القياسية، ولكن إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة ، فإن الخيار الوحيد لمعالجتها هو اختيار العمليات الجراحية الغازية أو العمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي.

نزيف الأنف غير المبرر

هل تعرضت لنزيف مفاجئ في الأنف؟ يحدث نزيف الأنف عندما تنفجر الأوعية الدموية القريبة من الطبقة الداخلية للأنف. يسميها العلم الطبي الرعاف.

نزيف الأنف هو أحد الأعراض الهامة للهيموفيليا، بصرف النظر عن الهيموفيليا ، فإن البرد يزيد من خطر النزف إلى حد كبير عن طريق تهيج بطانة الأنف، حيث يخلق البرد الجاف حالة مثالية للنزيف في بطانة الأنف بالهواء، وفي حالة الإصابة بالبرد ، لا تجبر الأنف بالأنسجة الرخوة ، وبدلاً من ذلك نظفها برفق.