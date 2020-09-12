شكرا لقرائتكم خبر عن قلة شرب الماء تزيد وزنك.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء لا يروى عطشنا فقط بل يزودنا أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك والنحاس واليود والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والفلورايد والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد، وشرب كميات كافية من الماء يوميًا أمر مهم للغاية لأنه يساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وطرد السموم من الجسم ومنع العديد من الأمراض، لكن قلة شرب الماء تزيد الوزن وهذا ما نتعرف على أسبابه فى التقرير التالى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





قلة شرب الماء وزيادة الوزن

تتكون 70% من أجسامنا من الماء وهو مطلوب لأداء جميع الوظائف الضرورية للجسم ويلعب الماء دورًا مهمًا في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي وإزالة السموم من الجسم.

وقلة شرب الماء تؤدي إلى زيادة الوزن كالتالي:

- تؤدي إلى احتباس الماء.. يحتاج جسمنا إلى كمية ثابتة من الماء ليعمل عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الماء ، فإنه يبدأ في الاحتفاظ بالمياه، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إصابتك بالجفاف.

- تجعلك تشعر بالجوع.. إن تناول كمية غير كافية من الماء والجوع مرتبطان ببعضهما البعض عندما تصاب بالجفاف يرسل الجسم إشارة إلى الدماغ. يأخذ دماغنا إشارة العطش ويرسل إشارات الجوع بدلاً من ذلك ، مما يجعلك تتناول وجبة دسمة.

Advertisements

- انخفاض التمثيل الغذائي "عملية الأيض".. بسبب عدم كفاية تناول الماء ، ستنخفض عملية التمثيل الغذائي لديك ، وستتأثر صحة أمعائك وستزيد وزنك بدلاً من فقدانه كما أن قلة السوائل في الجسم ستجعلك تشعر بالإمساك وقد تواجه صعوبة في تمرير الأمعاء إذا كان نظامك الداخلي لا يعمل بشكل صحيح، فإن فقدان الوزن أمر مستحيل.

الطريقة الصحيحة لشرب الماء لفقدان الوزن

يجب على كل فرد سواء كان يحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة أم لا أن يشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات أو القيام بتمارين مكثفة، فيجب أن يكون مستوى تناول السوائل لديك 3 لترات أو أكثر.

تشير دراسة إلى أن شرب 500 مل من الماء قبل 30 دقيقة من الوجبات الرئيسية يمكن أن يكون مفيدًا في إنقاص الوزن بسرعة وفعالية هذا لأن نصف الوقت الذي نشعر فيه بالجوع عندما نشعر بالعطش بالفعل لذا فإن الشرب قبل الوجبة سيمنعك من الإفراط في الأكل.

وتحتوي الفواكه والعصائر أيضًا على الماء ويمكن أن تكون وسيلة ممتازة للحفاظ على رطوبتك إذا وجدت صعوبة في شرب الماء العادي ، جرب الماء المنقوع أو الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء مثل الأناناس والخيار والبطيخ.