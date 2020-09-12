صحة ورشاقة

ممرض مصري يتحرّش بمريضة كورونا في مستشفى العزل

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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ممرض مصري يتحرش بمريضة كورونا في مستشفى العزل

السبت 12 سبتمبر 2020

أقدم ممرض مصري على بمريضة مصابة بفيروس كورونا في واقعة هي الأولى من نوعها تحدث في مصر، وذلك بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي في الجيزة.

 

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وألقت أجهزة الأمن، القبض على الممرض بعد ورود بلاغ من المجني عليها وهي طالبة جامعية 23 سنة، مصابة بفيروس كورونا، حيث اتهمت الممرض بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة في جسدها.

 

وكشفت أجهزة الأمن أنه بعد تفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود تمكنت من تحديد الممرض 35 سنة وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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