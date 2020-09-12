تونس: 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 السبت 2020/9/12 02:14 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/9/12 02:14 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، عن تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 6259 حالة . وبحسب بيان للوزارة، فقد سجلت ومنذ إعادة فتح الحدود بعد الحظر الصحي الشامل 5058 حالة مؤكدة لفيروس كورونا الجديد منها 595 حالة وافدة و4410 حالات محلية و53 حالة وفاة.

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