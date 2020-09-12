فوائد السمك على صحة جسمك وحمايته من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأسماك من أفضل أنواع اللحوم التى ينصح بتناولها دائما، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض فضلا عن ذلك تتميز بأنواعها المتعددة ومذاقها المختلف، وحسب ما ذكره موقع seafood هناك العديد من الفوائد لتناول الاسماك وهى:

فوائد الاسماك على صحة الجسم

1:يحتوى السمك على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الفيروسات والأمراض.

2:يحتوى السمك على نسبة عالية من البروتين والاوميجا 3 وبعض العناصر الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والمخ والوقاية من الامراض والاضطرابات العصبية، كما ينصح بتناول الاسماك لتساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة.

3:أثبتت بعض الدراسات أن تناول الاسماك بانتظام يحد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكتات القلبية المختلفة، كما أنه يحافظ على صحة الشرايين والاوعية الدموية.

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4:يحتوى السمك على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الاكتئاب والشعور بالاسترخاء والهدوء والحد من التوتر والقلق، لذلك فهو من أفضل اللحوم التى ينصح الاطباء بتناولها.

5:تناول الاسماك بشكل مستمر يحد من خطر الاصابة بمرض السكر، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الاوميجا 3 وفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى.

6:يحتوى السمك على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر اصابتك بالشيخوخة المبكرة سواء فى ظهور التجاعيد على البشرة او الاصابة بالزهايمر والخرف.

7: تناول السمك يمد الجسم بالنشاط والطاقة وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تنشط الدورة الدموية وتقوى الجسم والعضلات والمفاصل.