شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من تناول هذه الأدوية قبل قيادة المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري طب الأسرة والجودة الصحية الدكتور أسعد العرفة من تناول بعض الأدوية قبل قيادة السيارة. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن هناك بعض الأدوية تسبب الدوخة، محذراً من تناولها قبل قيادة السيارة وهي :- الأدوية النفسية الأدوية المنومة Advertisements المسكنات أدوية الصرع أدوية الزهايمر مرخيات العضلات

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