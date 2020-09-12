شكرا لقرائتكم خبر عن الكحول والتدخين وإهمال الفيتامينات حاجات هتضر عينيك..اعرف ازاى تحميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بمشاكل الرؤية والبصر ومن ضمنها المشروبات الكحولية وقلة الفيتامينات فى الجسم والتدخين ، حيث يؤذي التدخين أنسجة العين، لذا فإن الإقلاع عن التدخين يساعد في منع الضرر. في الواقع ، المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالشكل الأكثر شيوعًا من المرض البقعي ، وهو الضمور البقعي المرتبط بالعمر .

يرتبط التدخين أيضًا بإعتام عدسة العين ويمكن أن يزيد مشاكل البصر المرتبطة بمرض السكري سوءًا، وحسب الديلى ميل البريطانية هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة العيون والرؤية وهى:

1:حافظ على رطوبتك

تحتوي أعيننا على الكثير من السوائل التي تحميها عن طريق إزالة الأوساخ والغبار في كل مرة نرمش فيها، وللحفاظ على هذا من المهم شرب الكثير من الماء. لكن ابتعد عن الكثير من الكحول لأنه يقلل من مستويات الجلوتاثيون ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من أمراض العين.

2:استمتع بتناول الخضار

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مثل باقي أجسامنا ، تحتاج أعيننا إلى تغذية جيدة للبقاء في حالة الذروة. لذا حاول الحصول على المزيد من الخضروات فى نظامك الغذائى اليومى.

3: الفواكه الحمضية

يحتوي البرتقال والليمون والليمون الحامض والفواكه الحمضية الأخرى على العديد من فيتامين سي الضروري للرؤية الجيدة،و يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في عينيك ويمكنه مكافحة تطور إعتام عدسة العين و AMD.

4:أوميجا 3

يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ AMD بشكل كبير ويساعد أيضًا في منع حالة تسمى جفاف العين ، حيث لا يتم صنع الدموع الكافية أو تتبخر بسرعة كبيرة، يوجد في الأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة والسلمون والبذور بما في ذلك الشيا والكتان وفول الصويا والجوز.