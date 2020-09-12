شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على القطط تحذر: يجب الحفاظ على التباعد بين مرضى كورونا وحيواناتهم الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة نُشرت حديثًا تبحث في القطط في ووهان ، حيث بدأ أول انتشار معروف لـ COVID-19 ، أن عددًا أكبر من القطط قد يصاب بالمرض أكثر مما كان يعتقد في البداية.وأخذ باحثون من جامعة هواتشونغ الزراعية ، في المدينة الصينية ، عينات دم من 102 قط بين يناير ومارس 2020 ، بعد أول تفشي، كما تم جمع مسحات من الأنف والشرج.

عند الإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Emerging Microbes & Infection التي تمت مراجعتها من قِبل النظراء ، فقد أظهروا وجود أجسام مضادة لـ COVID-19 في 15 عينة من الدم المأخوذة من القطط، ومن بين هؤلاء ، كان لدى 11 قطا أجسام مضادة - وهي بروتينات ترتبط بالفيروس والعدوى.



القطط وفيروس كورونا

لم تكن أي من القطط مصابة بـ COVID-19 أو ظهرت عليها أعراض واضحة ، ووفقًا لنتائج زيارات العودة ، لم يمت أي من هذه القطط، وتضمنت عينة القطط التي تم فحصها 46 مهجورة من 3 ملاجئ للحيوانات ، و 41 من 5 مستشفيات للحيوانات الأليفة ، و 15 قطة من أسر مرضى COVID-19.

كانت القطط الثلاثة التي تحتوي على أعلى مستويات من الأجسام المضادة مملوكة لمرضى تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 ، بينما كانت هناك أيضًا علامات على إصابة القطط بالفيروس من قبل قطط أخرى من تلك التي تم التخلي عنها (4) أو الموجودة في مستشفيات الحيوانات الأليفة (4).

وتعليقًا على النتائج ، صرح المؤلف الرئيسي Meilin Jin أنه بينما لا يوجد حاليًا دليل على انتقال العدوى من القط إلى الإنسان ، يجب أخذ الاحتياطات في الاعتبار، "وعلى الرغم من أن العدوى في القطط الضالة لا يمكن فهمها تمامًا ، فمن المنطقي التكهن بأن هذه العدوى ربما تكون بسبب الاتصال بالبيئة الملوثة لـ -CoV-2 ، أو مرضى COVID-19 الذين أطعموا القطط.

"لذلك ينبغي النظر في التدابير للحفاظ على مسافة مناسبة بين مرضى كوفيد -19 والحيوانات المصاحبة مثل القطط والكلاب ، كما يجب وضع تدابير النظافة والحجر الصحي لتلك الحيوانات عالية الخطورة."

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قام الفريق بتقييم نوع تفاعلات الأجسام المضادة بتفصيل دقيق وتمكنوا من وصف الخصائص الديناميكية للأجسام المضادة الموجودة.

من بين العديد من الاكتشافات داخل الأجسام المضادة ، رأوا أن نوع التفاعل الذي تنتجه القطط يشبه تلك التي لوحظت في عدوى الفيروس التاجي الموسمية ، مما يعني أن القطط التي أصيبت بعدوى SARS-CoV-2 "تظل معرضة لخطر إعادة العدوى".

يذكر المؤلفون أن هذه استجابة عابرة للأجسام المضادة يمكن ملاحظتها أيضًا عند البشر ، وأنه يجب استخدام دراستهم في المستقبل باعتبارها "مرجعًا للعلاج السريري والوقاية من COVID-19".

ويضيفون: "نقترح أن القطط لديها إمكانات كبيرة كنموذج حيواني لتقييم خصائص الجسم المضاد ضد السارس- CoV-2 في البشر"، ومن هنا ، ذكر الفريق أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مسار Covid-19 من البشر إلى القطط.

"أكد التحقيق بأثر رجعي أنه تم أخذ جميع العينات الإيجابية للأجسام المضادة بعد تفشي المرض ، مما يشير إلى أن إصابة القطط يمكن أن تكون بسبب انتقال الفيروس من البشر إلى القطط. وبالتأكيد ، لا يزال هناك حاجة للتحقق من خلال التحقيق في SARS-CoV- 2 من الإصابات قبل هذا الفاشية في مجموعة واسعة من العينات .