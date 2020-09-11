تركيا: 56 وفاة و1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/9/12 12:23 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، عن تسجيل 56 حالة وفاة جديدة و1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة التركية إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6951 حالة، والإصابات المؤكدة في عموم تركيا إلى 256524، بينها 1223 حالة حرجة.
فيما ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، إلى 256 ألفاً و524، إثر تسجيل 1117 حالة شفاء.
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