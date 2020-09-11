الأردن يسجل حالة وفاة و206 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، عن تسجيل 206 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 197 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2945.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن توزيع الحالات على النحو التالي: 197 حالة محليّة منها 136 حالة بمحافظة العاصمة عمّان (60 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و76 حالة تحت الاستقصاء)، و33 حالة بمحافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و9 حالات بمحافظة الكرك، مخالطة لمصابين سابقين، و9 حالات بمحافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين، و7 حالات بمحافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات بمحافظة مأدبا، مخالطة لمصابين سابقين.

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كما سجلت 9 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى تسجيل حالة وفاة لامرأة ستينيّة بمستشفى الأمير حمزة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 21 .



وبحسب الموجز يرقد المولود الذي توفيت والدته، الخميس، أثناء عمليّة ولادته في أحد المستشفيات الحكوميّة، وحالته الصحيّة حسنة.

