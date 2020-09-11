المغرب يسجل 33 وفاة و2340 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، عن تسجيل 2430 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 82197 حالة في المغرب.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 2102069 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1524 حالة.

وتم التأكد من 2344 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 64194.