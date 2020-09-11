شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف إمكانية وجود لقاح لكورونا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca إن لقاح COVID-19 يمكن أن يكون متاحًا بحلول نهاية العام، على الرغم من توقف التجارب السريرية العشوائية مؤقتًا.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي للشركة ومقرها المملكة المتحدة في تصريحات في حدث إعلامي "لا يزال بإمكاننا الحصول على لقاح بحلول نهاية هذا العام ، أوائل العام المقبل".

وأعلنت شركة AstraZeneca يوم الأربعاء عبر موقعها الرسمى، أنها "أوقفت طواعية" تجربتها للقاح تم تطويره جنبًا إلى جنب مع جامعة أكسفورد، بعد أن أصيب أحد المتطوعين في المملكة المتحدة بمرض غير مبرر.



لقاح كورونا وتوقف التجارب

وتم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة السلامة لكن الشركة قالت إن ذلك كان "إجراء روتينيا" يهدف إلى الحفاظ على نزاهة التجارب.

وقال سوريوت في بيان وفقا لتقرير موقع " ميديكال" الطبى، "ستوجهنا هذه اللجنة فيما يتعلق بموعد استئناف المحاكمات حتى نتمكن من مواصلة عملنا في أقرب فرصة."

لقاح AstraZeneca مرشح واحد من 9 حول العالم حاليا في المرحلة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

ففي الولايات المتحدة ، بدأت الشركة في تسجيل 30 ألف متطوع عبر عشرات المواقع في 31 أغسطس ، ويتم اختبار مجموعات أصغر في البرازيل وأماكن أخرى في أمريكا الجنوبية.

يستخدم اللقاح المسمى AZD1222 ، نسخة ضعيفة من الفيروس الغدي الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه الفيروس التاجي الجديد لغزو الخلايا.

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بعد التطعيم ، يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان ، مما يهيئ جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصيب الشخص لاحقًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إن هذا التطور كان "دعوة جيدة للاستيقاظ ... أن هناك صعود وهبوط في البحث".

وأضافت رئيسة منظمة الصحة العالمية ، سوميا سواميناثان ، في مؤتمر صحفي افتراضي: "لسنا بحاجة إلى الإحباط المفرط لأن هذه الأشياء تحدث".

قال مدير مؤسسة ويلكوم ترست الخيرية للبحوث العلمية في المملكة المتحدة ، جيريمي فارار ، إن تجارب اللقاح غالبًا ما تكون متوقفة، وأضاف لراديو BBC في مقابلة إنه أظهر أهمية إجراء تجارب اللقاحات بشكل صحيح ، مع إشراف مستقل ومشاركة الجهة المنظمة.

وأضاف "في النهاية يجب أن يكون لدى الجمهور ثقة مطلقة في أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة بالطبع ، وفي النهاية نأمل في إنهاء الوباء".

وقال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين لبريطانيا يوم الأربعاء إنه ينبغي توقع أحداث مماثلة لكن التقدم في اللقاحات والعلاجات كان إيجابيا بشكل عام، وقال في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت "البعض سيقرأ هذا العام من حيث الفعالية والسلامة".

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن التوقف "ليس بالضرورة" انتكاسة ، وقال إن وقفة مماثلة حدثت مؤخرًا ولكن "تم حلها بدون مشكلة".