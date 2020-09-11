نصائح علم الطاقة الصيني لزيادة تركيز طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - يهم الأم ان تزيد نسبة تركيز طفلها خاصة في ظل نظام التعليم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم وما فرصه على أنظمة التعليم حول العالم باسره، ولذلك فدائماً ما تبحث عن طرف زيادة التركيز عند طفلها، ولذلك فقد إستعانت " الخليج 365" بخبيرة علم الطاقة المدربة لميس عيسى، والتي تقدم لنا هذه النصائح لزيادة تركيز الصغار مستعية بعلم الطاقة الصيني " الفينج شوي" كالآتي. أذن طفلك وعلاقتها بتركيزه شد الأذن ليس عقاباً كلنا نذكر أن المعلم قديماً كان يمسك أذن الأطفال الذين لا ينتبهون للشرح، وكذلك الذين يفهمون ببطء فيعتصرها بين أصابعه حتى تصبح حمراء اللون، ولكن لا احد قد فكر بعلاقة فرك الأذن بالتركيز.

ولذلك علمي طفلك أن يفرك أذنيه بهذه الطريقة أي بجهة معاكسة حيث يضع يدهاليمنى على شحمة أذنه اليسرى، و يده اليسرى على شحمة أذنه اليمنى بنفس الوقت لمدة دقيقة، مما يفيد الجسم بتدفق الدم إلى القلب و الرئتين، فيزيد التركيز والنشاط وتتحسن الحالة النفسية. النوافذ في البيت لا تفتحي شبابيك البيت على الدوام لا تفتحي نوافذ البيت لفترة طويلة لكي لا تتبدد وتتلاشى طاقة طفلك.

ولا تقومي بتدريس الطفل أمام نافذة مفتوحة أو في غرفة كثيرة النوافذ عند الحفظ مثلاً، بل أتركي هذا المكان المفتوح عند الكتابة والنسخ فقط.

حاولي تهوية البيت بفتح النوافذ في الصباح الباكر، ثم يعاد غلق النوافذ لكي نحافظ على طاقة أهل البيت ونشاطهم. أين يسند ظهره؟ يجب أن يستند على الحائط يجب على الطفل أن يجلس إلى المكتب بحيث يستند ظهره إلى الحائط.

لا تتركي مكتب الطفل في وسط الغرفة أو صالة المعيشة.

بل يجب أن يكون مسنوداً إلى الحائط لكي يرتكز على شيء صلب ومتين، مما يوحي بقوة الطفل وقدرته على التركيز، وبقاء المعلومات في الدماغ لأطول مدة ممكنة. الفراشات والعصافير في الغرفة لا ترسمي الفراشات في غرفة النوم والدراسة لا ترسمي الفراشات ولا العصافير في الغرفة.

ولا تضعي صور مرعبة لحيوانات مفترسة.

رسم الفراشات والعصافير يوحي بالطيران والتشتت، مما يعني قلة التركيز.

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