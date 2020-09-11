6 مهارات علميها لابنتك عندما تبلغ 13 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - عندما تمر ابنتك الصغيرة بفترة المراهقة، تحاول في ذهنها التعرف على جميع الأفكار والعادات التي تخص الأنثى، تمر بتقلبات تعجز عن التفريق بين الصح والخطأ، هنا سيتعين عليك مساعدتها لتجنب كل ما قد يشوش أفكارها، ويغير معايير الجمال الأنثوية في ذهنها. انتبهي فهي ستحاول إخفاء أو تغيير شخصيتها الحقيقية. وكي لا تقع في فخ الإحساس بالدونية، عليك تعليمها التواصل الصادق، والسلوك الحازم، والتعاطف مع الذات، وتفهم التغيرات الجسمانية التي تمر بها بإيجابية.

الدكتورة أمل بن جرش، مستشارة أسرية واجتماعية، تنصح الأمهات خطوة بخطوة لتدريب بناتهن لينشئن في أجواء صحية ويدركن المستقبل بنفس واثقة.

1. كيفية احترام نفسها والتعبير عن مشاعرها

علميها التعبير عن نفسها

أغلب الدراسات والأبحاث، تصور الجنس اللطيف على أنه أكثر استخداماً لمشاعرهن في التواصل مع الآخرين، ونتيجة هذا الاعتقاد تكون سلبية، بحيث تصبح الأنثى غير قادرة على اتخاذ القرارات.

ما عليك فعله

علميها مهارة الذكاء العاطفي. أي امتلاك القدرة على وصف ونقل مشاعرها الإنسانية. لا تدعيها تُخضع نفسها لتك الاختبارات التي يتداولها الإعلام: "هل أنت سعيدة؟ "هل أنت محبوبة" وما إلى ذلك من هذه الأفكار، فغالبًا لن تتمكن من تقييم نفسها. فلا تقللي من شأن هذه المشاعر، ولا تكوني عدائية تجاهها.

2. علميها التعاطف مع ذاتها

علميها التعاطف مع نفسها

ستواجه الفتيات نقداً قد لا يرحم من كثير من الناس؛ لكن الفتيات يستقبلن هذا النقد بتصرفات عملية لإرضاء الغير. لذلك عندما يواجهن انتكاسة ما، غالبًا يكون السبب أنهن لم يتمكنّ من إرضاء من وجه لهن الانتقاد.

تظهر الأبحاث أن المراهقات قد يتعرضن لضغط شخصي أكثر من المراهقين الصبيان. وهذا يجعلهن أكثر عرضة للتفكير في المشاعر السلبية، ما يعرضهن لخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب.

ما عليك فعله

علمي ابنتك كيفية التعامل مع الفشل؛ حتى تتمكن من التوقف عن لوم نفسها، وهنا ستتمكن من التعاطف مع ذاتها في أوقات الأزمات. بدلاً من انتقاد نفسها بقسوة أفهميها أن من حولها يشاركونها تجربتها، وبهذا ستكون أكثر رأفة ومرونة على نفسها.

3. أن تتصالح مع التغيرات التي تطرأ على جسدها

بالرياضة تتصالح مع جسدها

إن صور السيلفي ومسلسلات تلفزيون الواقع، جعلت الفتيات ينظرن ويفكرن بضبابية أغلب الأحيان فهن لا يتمكن من تقييم أجسادهن خارج القواعد المرغوبة.

ما عليك فعله

حمسيها لممارسة الرياضة. النشاط البدني يمنحها فرصة لرؤية جسدها القوي والقادر على التحمل بدلاً من أن تحدده من خلال المظهر فقط. تظهر الأبحاث أن الرياضة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على إدراك الفتاة لنفسها وثقتها بنفسها.

تحدثي معها عن التطورات التي ستحصل لجسدها منذ الطفولة. ويجب أن تعرفي كيف تستخدمين الأسماء الصحيحة للأعضاء التناسلية، وابذلي قصارى جهدك لتنقلي لها أن العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة هي تجربة صحية وجميلة يجب أن تتم بفرح ورضا، و أن جسدها ملك لها وحدها.

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4. علميها كيف تكسب الصداقات

علميها كسب الصداقات

عادة ما تفهم الفتيات من حولهن أن الصداقة أمر مهم في الحياة، فيتسرعن في اختياراتهن. فيحكين أسرارهن ويتنازلن للطرف الآخر من دون وضع الحدود.

ما عليك فعله

اشرحي لها أن الصداقات هي فرصة لاكتشاف العلاقات الصحية مع الآخرين، يجب أن تتعلم منها حدود التواصل.

ساعديها على تقبلعدم احتفاظ صديقتها بمقعد لها على الأرجوحة مثلاً فهذا يجعلها أقل حدة وأكثر تقبلاً للآخرين.

5. علميها كيف تواجه التنمر

علميها ألا تواجه التنمر بالمثل

سواء تعرضت للتنمر أو كانت هي المتنمرة، عليك أن تعترضي على كلا الأمرين، وتصرفها يعني عدم القدرة على التواصل السليم، وعندما تتعرض الفتيات للتنمر ، فغالبًا ما يشعرن بالعجز عن الدفاع عن أنفسهن. في كلتا الحالتين.

ما عليك فعله

تأكدي من أن تواصلها مع الآخرين سليم ومحترم، ومع ذلك يتنمرون عليها، هنا عليها أن تتخذ موقفاً بالابتعاد عما هو "غير لطيف" و "غير أخلاقي"؛ حتى لا تعرض نفسها للتنمر.

لا تشجعيها على سلوك التنمر بحجة الدفاع عن نفسها قبل أن تتعرض لأي هجوم، وعليك تحمل المسؤولية والتصرف في هذه الحالة.

6. أنشئي امرأة قيادية

القيادية تبدأ من أعمال المنزل

عندما تتابع ابنتك الشخصيات القوية في العالم، مثل حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة،وأنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا، قد لا تتقبلهن بسبب الاتهامات الإعلامية التي تصفهن بالعدوانية أو التسلط. وعدم قدرتهن على توصيل، مشاعرهن الصادقة أو عدم قدرتهن على صد الهجمات أحياناً، وبهذا تصبح الفتاة غير قادرة على القيادة، وربما عدم القدرة على تنمية مهاراتها الحياتية.

ما عليك فعله

ضعي لها جدولاً لمشاركتك بالواجبات المنزلية بالتساوي، من هنا تتسع خياراتها المهنية. يمكن للأمهات أن يكنَّ قدوة لهن من خلال القيام بدور قيادي في العمل أو بصفة تطوعية.

يعود الاختصاصيون إلى التشجيع على الرياضة، فهي طريقة أخرى لتعليم مهارات القيادة للفتيات؛ إنها "بيئة ما قبل الاحتراف" يمكن أن تساعدهن على النجاح بعد المرحلة الحاسمة من حياتهن.