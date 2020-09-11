شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسي أراد نقل موته مباشرة عبر «فيسبوك».. فكيف تصرفت الشركة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون منح عجوز فرنسي يبلغ 75 عاما، الحق في «الموت الرحيم»، حيث يسعى هذا العجوز المصاب بمرض مستعصٍ لنقل ساعاته الأخيرة في الحياة مباشرة عبر «فيسبوك»، مقررا أن يبدأ البث لكن الموقع تصرف حيال ذلك، فماذا فعل؟

يعاني آلان كوك مرضاً نادراً للغاية يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء، وفق قناة «دويتش فيلة» الألمانية.

وفي ظل الوجع المبرح الذي يلازمه، كان كوك يطلب السماح له بالإفادة من تقنية التخدير الكامل والمتواصل إلى حين وفاته، غير أن القانون الفرنسي لا يسمح بذلك للأشخاص في نهاية حياتهم إلا قبل بضع ساعات من الموت المحتم.

وقال كوك – وفق وكالة الأنباء الفرنسية -: «قررت أن أقول كفى لحياتي»، وشرح معاناته موضحاً أنه خضع ل9 عمليات في 4 سنوات مع صدمات كهربائية في الجسم «كل ثانيتين إلى ثلاث ثوان». وأكد أنه لم يعد يعيش «حياة لائقة».

وكتب كوك رسالة إلى قصر الإليزيه يطالب فيها الرئيس الفرنسي بالسماح لطبيب بأن يصف له نوعاً من الباربتيورات (أدوية مثبطة للجهاز العصبي) لكي «يرحل بسلام».

ورد ماكرون في رسالة إلى كوك جاء فيها «لأنني لست فوق القانون، لا أستطيع تلبية طلبكم، لا يمكنني أن أطلب من أي كان تخطي إطارنا القانوني الحالي».

وبسبب عدم نيله الإذن بالموت الرحيم، أكد كوك عزمه على إنهاء حياته عبر الكف عن تناول الطعام والسوائل والعلاجات باستثناء الرعاية المخففة للألم.

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وأراد آلان كوك نقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على فيسبوك: «ليظهر للفرنسيين المعاناة القسرية» جراء القانون المتعلق بالحق في الموت الرحيم، وهو يعتبر أن هذه المسألة ستستغرق «ما بين أربعة إلى خمسة أيام».

لكن موقع فيسبوك «حظر البث»، كما كتب آلان كوك على صفحته على فيسبوك، الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الحظر سينتهي خلال الأسبوع الجاري والسؤال الذي يبقى مطروحاً هو: هل سيتمكن كوك من تحقيق رغبته؟