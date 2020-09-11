شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل مناعية تحدد فاعلية اللقاح.. أهمها عوامل نمط الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت تجربة لقاح أكسفورد، مخاوف السلامة هذا الأسبوع، الضوء على فكرة أن أجهزة المناعة لدى الناس تستجيب للقاحات بشكل مختلف.لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت تقارير المضاعفات المناعية في واحد أو اثنين من المشاركين في التجربة قد تم ربطها بلقاح COVID-19 نفسه ، أو ما إذا تم إعطاؤهم لقاح وهمي.

لكنها تسلط الضوء على أهمية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في عدة آلاف من الأشخاص عبر القارات، هذه التجارب لا تخبرنا فقط ما إذا كان اللقاح آمنًا ، ولكن أيضًا ما إذا كان يعمل مع الأشخاص من مختلف الأعمار أو الذين يعانون من مشاكل صحية معينة.

إذن ما هي بعض العوامل المناعية التي تحدد ما إذا كان أي من 180 أو نحو ذلك من لقاحات COVID-19 المرشحة التي يتم تطويرها حول العالم تعمل بالفعل؟

نحن نعلم ، وفقا لتقرير موقع Healthsite من خلال تطوير لقاحات ضد الفيروسات الأخرى ، أن الاستجابة المناعية للقاح يمكن أن تختلف.، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا سيكون هو الحال أيضًا بالنسبة للقاح COVID-19.

1. نوع اللقاح وكيفية توصيله

تحتوي العديد من اللقاحات المرشحة لـ COVID-19 على أجزاء من بروتين ارتفاع -CoV-2 لتحفيز المناعة الوقائية، ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق المختلفة لإيصال هذه البروتينات إلى الجسم ، وقد يكون بعضها أكثر فعالية من غيرها في تحفيز جهاز المناعة لديك.

بعض اللقاحات يتم تسليمها كرذاذ للأنف، وقد يؤدي هذا إلى استجابة مناعية أكثر فعالية لـ COVID-19 في الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك الخياشيم والفم والحلق.

2. الإصابة السابقة للفيروسات التاجية

قد تحفز العدوى السابقة جهاز المناعة لدينا للاستجابة بشكل مختلف للتطعيم، على سبيل المثال ، ينتمي فيروس -CoV-2 إلى عائلة كبيرة من فيروسات كورونا البشرية ، 4 منها مسؤولة عن نزلات البرد.

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قد يعني التعرض لهذه الفيروسات التاجية المسببة للبرد ، وتطوير خلايا ذاكرة مناعية ضدها ، استجابة أقوى أو أسرع للقاح COVID-19.

3. علم الوراثة

تلعب جيناتنا دورًا كبيرًا في تنظيم جهاز المناعة لدينا، لاحظ الباحثون بالفعل اختلافات بين الجنسين ، تحكمها الجينات جزئيًا ، في الاستجابة المناعية للقاح الإنفلونزا. لقد لاحظوا أيضًا اختلافات بين الجنسين في الاستجابة المناعية لـ COVID-19.

4. السن

يتغير تكوين جهاز المناعة لدينا على مدار حياتنا ، وهذا يؤثر على قدرتنا على تكوين استجابة مناعية وقائية، لا تزال أجهزة المناعة لدى الرضع والأطفال في طور النمو. لذلك قد تكون استجابتهم المناعية مختلفة عن البالغين.

قد تكون بعض لقاحات COVID-19 أكثر فاعلية للأطفال ، أو موصى بها لهم ، كما نرى بالفعل مع لقاح الإنفلونزا.

مع تقدمنا ​​في السن ، تعني التغييرات في نظام المناعة لدينا أنه لا يمكننا الحفاظ بكفاءة على مناعة وقائية طويلة الأمد ؛ نحن أقل قدرة على صنع أجسام مضادة جديدة استجابة للعدوى، فنحن نعلم بالفعل أن كبار السن أقل عرضة لتكوين استجابة مناعية وقائية باستخدام لقاح الأنفلونزا.

5. عوامل نمط الحياة

يؤثر النظام الغذائي والتمارين الرياضية والإجهاد وما إذا كنا ندخن على استجابتنا المناعية للتطعيم. حتى نتمكن من الاعتناء بجهاز المناعة لدينا بأسلوب حياة صحي حيثما أمكن ذلك.

هناك أيضًا فرضية ناشئة مفادها أن ميكروبات الأمعاء قد تؤثر على استجابتنا المناعية للتلقيح. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد أن هذا قد يحدث أثناء التطعيم COVID-19.