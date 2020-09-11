شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح كيفية إسعاف مريض السكري حال تعرضه لـ«غيبوبة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الأمراض الباطنية والسكري، الدكتور عبد الله العنزي الطريقة الطبية الصحيحة لإسعاف مريض سكري أصيب بهبوط في نسبة السكر بالدم (غيبوبة السكري).

وأضاف “العنزي” في مقطع فيديو أن الطريقة الصحية تتمثل في طلب الرعاية الطبية بشكل طارئ، وإذا كان الشخص واع ويمكن أن يبلع فيمكن إعطاؤه عصير، أو شيء من السكريات لرفع مستوى السكر بالدم والاتجاه به إلى أقرب مستشفى.

وأوضح أنه إذا كان الشخص غير واع، ففي هذه الحالة لابد من عدم وضع أي شيء في فمه، حتى لا يصاب بالاختناق.