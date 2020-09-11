شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» ينضم إلى «فيسبوك» و«جوجل» في تشديد القواعد الحاكمة لأخبار الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيتم حظر مزاعم الفوز السابقة لأوانها من منصات «تويتر» و«جوجل» في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تتبع الشركتان شركة «فيسبوك»، في محاولة لمحاربة احتمال نشر الأخبار المضللة عن الانتخابات المقرر عقدها، نوفمبر المقبل.

وبموجب قواعده الجديدة، سيتعامل «تويتر» مع أي تغريدة تدعي مزاعم كاذبة حول تزوير الانتخابات باعتبارها معلومات خاطئة ضارة، أو تدعي إعلان نتائج الانتخابات قبل الأوان.

ولا تحتوي المنصة حاليًا على قواعد ضد مثل هذه التغريدات، لأن سياسة المعلومات المضللة الخاصة بها مصممة لمكافحة تلك الرسائل التي من المحتمل أن تسبب «ضررًا فوريًا» فقط، ولكن بدءًا من 17 سبتمبر، ستشمل تلك القواعد أي أخبار لها علاقة بالانتخابات أيضا، وفقا لـ«تويتر».

و«تويتر هو المكان الذي يأتي فيه الناس للاستماع مباشرة من المسؤولين المنتخبين والمرشحين للمناصب، وهو المكان الذي يأتون فيه للعثور على الأخبار العاجلة، وبشكل متزايد، يعد مصدرًا أساسيًا للمعلومات حول وقت وكيفية التصويت في الانتخابات»، حسب بيان الشركة.

والقواعد الجديدة لا تلزم تويتر بإزالة مثل هذه المعلومات المضللة؛ بدلاً من ذلك، قد تختار تسمية التغريدات بالمسيئة، كما فعلت مع تغريدات سابقة احتوت على معلومات انتخابية خاطئة شاركها دونالد ترامب.

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