شكرا لقرائتكم خبر عن تلف الأعصاب المحيطى خطر يهدد مرضى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الأطباء وضعية لمرضى كورونا وهى وضع وجهه لأسفل لتسهيل التنفس، خاصة الذين يعانون من ضائقة تنفسية حادة، لكن دراسة جديدة توضح أنه قد تضر أكثر مما تنفع، ووفقًا لهذه الدراسة في مختبر إعادة التأهيل العصبي التجديدي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن ، فينبرغ ، في شيكاغو، أشارت إلى أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تلف دائم في الأعصاب.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة 83 مريضًا من COVID-19 تم وضع وجههم لأسفل أثناء توصيلهم بجهاز التنفس الصناعي، ووفقا لتقرير موقع " Healthsite"، عند الشفاء ، تم إرسال جميع المرضى إلى مركز إعادة التأهيل بعد COVID-19 في منشأة رعاية صحية واحدة. وقد لوحظ أن نحو 14% منهم أصيبوا "بإصابة في الأعصاب الطرفية" في واحد أو أكثر من المفاصل الرئيسية.



تلف الأعصاب

وشوهدت معظم الإصابات في الرسغ أو اليد أو القدم أو الكتف، لكن الباحثين يقولون إنه على الرغم من هذا الضرر ، فإن هذه الطريقة هو تدخّل منقذ للحياة ، وقد أنقذ الكثير من الأرواح خلال الوباء.

تلف دائم في الأعصاب

وفقًا للباحثين يمكن أن تؤدي هذه الطريقة أحيانًا إلى تلف عصبي لا رجعة فيه، وقد يعاني المريض من فقدان وظيفة اليد وتجميد الكتف والقدم، ويمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى الدعم على شكل دعامة أو قصب أو كرسي متحرك.

ويقول الباحثون إن الشفاء التام من تلف الأعصاب قد يحدث في نحو 10% فقط من المرضى وأن الشفاء، وإذا حدث على الإطلاق، سيستغرق ما بين 12 إلى 24 شهرًا، وقد يكون هذا هو التأثير الأطول أمداً لـ COVID-19 للمرضى.

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الالتهاب يجعل الأعصاب عرضة للخطر

يعتقد الخبراء أن فيروس COVID-19 قد يجعل الأعصاب أكثر عرضة للتلف، وقد يكون هذا بسبب زيادة الالتهاب وضعف الدورة الدموية وتجلط الدم، كما أن وضع المريض أثناء اللف والوزن الذي قد يضعه على أعصاب معينة لفترات طويلة من الزمن من أسباب هذا الضرر أيضًا، لكن الباحثين يقولون إن هذه الدراسة أجريت فقط على المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وبخلاف ذلك ، أظهرت نتائج إيجابية في المرضى الذين لم يكونوا على دعم التنفس الصناعي.

فوائد وضعية الانبطاح

على الرغم من أن وضع وجه المريض لأسفل يمكن أن يتسبب في إصابات ضغط الجلد لدى مرضى غير مصابين بـ COVID-19 ، إلا أن إصابات ضغط الأعصاب نادرة إذا كان هناك تغيير منتظم وحشو دقيق.

ويزيد من حجم الرئة في نهاية الزفير ، والتجنيد السنخى، والأكسجين في المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجة الحاد والفشل التنفسي الحاد.

هذا أيضًا علاج غير مكلف لعلاج الضائقة التنفسية الحادة. يحسن الأوكسجين النظامي في 70 في المائة إلى 80 في المائة من المرضى الذين يعانون من ضائقة تنفسية حادة.