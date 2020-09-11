شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الدم يساعد فى علاج سرطان الثدى من خلال مطابقة النساء بالعلاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك حوالي 35000 امرأة في المملكة المتحدة مصابات بسرطان الثدي المتقدم، الذي عاد بعد العلاج أو الانتشار، حيث صرحت مغنية Girls Aloud ، سارة هاردينغ، مؤخرًا أنها واحدة منهن، ما يقرب من نصف هؤلاء النساء لديهن طفرات جينية مختلفة تغذي أورامهن ويمكن إيقافها عن طريق الأدوية المناسبة.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية وجدت أكبر دراسة الآن لفحص الدم تسمى الخزعات السائلة أنها التقطت بشكل صحيح 93 في المائة من المرضى الذين يعانون من طفرات جينية. ويقول الخبراء إن الدقة تُظهر أن التكنولوجيا قريبة من الاستعداد لاستخدام NHS.

أجرى باحثون في معهد أبحاث السرطان في لندن ومؤسسة Royal Marsden NHS Foundation اختبارات دم من 1044 مريضة بسرطان الثدي ، ووجدوا أن 533 منهم لديهم طفرات جينية، تم تقسيمهن إلى أربع مجموعات ، بناءً على النوع الجيني للسرطان لديهن، وتم إعطاؤهن الدواء الأفضل لعلاجهن.

أظهرت النتائج ، في مجلة Lancet Oncology ، أنه بالنسبة لمجموعتين ، رأى تسعة من أصل 38 ورمهن يتقلص أو يتوقف عن النمو، وقد منحهم هذا ما يصل إلى سبعة أشهر ونصف من العمر في المتوسط ​​دون أن يزداد السرطان سوءًا.

وقال البروفيسور بول وركمان ، من معهد أبحاث السرطان ، إن النتائج يجب أن تؤدي إلى أن تكون الخزعات السائلة "جزءًا قياسيًا من رعاية المرضى وتساعد في تسريع وصول النساء إلى أفضل الأدوية الدقيقة المتاحة".

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إن سرطان الثدي ليس مرضًا واحدًا فقط ، ولكنه عدة أنواع تغذيها عمليات مختلفة في الجسم، على سبيل المثال ، لدى بعض النساء طفرات جينية تنتج الكثير من هرمون الاستروجين ، مما يساعد الأورام على النمو ، بينما لدى البعض الآخر مراوغات وراثية تمنعهن من إصلاح الخلايا المعيبة قبل السرطانية.المستقبل لاكتشاف هذه الطفرات المسببة للسرطان هو اختبار دم بسيط ، يُعرف باسم "الخزعة السائلة".

وذلك لأن الخزعات التقليدية ، حيث يقطع الطبيب الأنسجة من الجسم ، يمكن أن تفوت الطفرات إذا لم تظهر بعد أو كانت في جزء مختلف من الورم.

وقسمت التجربة ، المسماة plasmaMATCH ، النساء إلى أربع مجموعات وأعطت 142 منهن علاجًا لمنع أو إزالة أربعة أنواع من الطفرات الجينية، من بين أولئك الذين لديهم طفرة HER2 ، التي تسمح لخلايا الثدي بالانقسام بسرعة كبيرة وتصبح سرطانية ، استجاب خمسة من أصل 20 للعلاج ، ورأت امرأة واحدة أن أورامها تختفي تمامًا.

اكتسبت النساء في المتوسط ​​ما يقرب من خمسة أشهر ونصف من العمر دون أن يتطور مرض السرطان، في المجموعة المصابة بطفرة AKT1حيث كان هرمون الاستروجين يغذي سرطان الثدي ، استجابت أربع من أصل 18 امرأة للعلاج ، وحصلن على سبعة أشهر ونصف إضافية في المتوسط.

استجابت النساء في مجموعتي الطفرات الآخرة للعلاج في بعض الحالات ، لكن هذه المجموعات لم تحقق هدف الدراسة المتمثل في مساعدة خمس المرضى على الأقل، في بعض الحالات قد لا تعمل الأدوية لأن هؤلاء النساء قد تلقين بالفعل العديد من العلاجات المختلفة ، وفي 12 حالة أدت إلى آثار جانبية طبية شديدة، لكن هؤلاء هن نساء فشلت علاجات أخرى لهن ، وكانت الأدوية التي تعتمد على الطفرات الجينية الفردية هي الأمل الأفضل بالنسبة لهن.

قالت ميشيل ميتشل ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، التي ساعدت في تمويل البحث من خلال حملتها المشتركة ضد السرطان مع القناة الرابعة: إنه لأمر رائع تمامًا أننا نبحث في إمكانية استخدام اختبار دم بسيط للمطابقة بسرعة أفضل العلاجات للسيدات المصابات بسرطان الثدي المتقدم.